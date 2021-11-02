現比1996年台海危機危險？邱國正：當然

立委林俊憲今（2）日在立法院指出，日前《華爾街日報》有報導提到，台灣軍隊士氣不振，沒有辦法跟中國一戰，會對國軍產生誤解，而現在是否比1996年台海危機還要危險？國防部長邱國正表示，不要因為國外一篇文章就把自己士氣打弱，不過現在比當時還危險。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-02 16:21:13
行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正等人今赴立法院接受備詢。林俊憲質詢指出，《華爾街日報》的報導會對國軍產生誤解，內文不是講現在軍隊，目前都是志願役，素質非常高，外媒主要是講後備戰力。
林俊憲說，這篇報導對國軍有嚴重偏頗，但也有值得考量的地方，如何加速、提升後備戰力的訓練，部長也講過40年的軍隊生涯，現在是最危險的時後，是否比台海危機還要危險，當時前線外島已經槍彈上膛，接近戰爭邊緣。
邱國正表示，現在當然比當時危險，不過這篇報導怎麼定調他也不了解，但要對自己有信心，這報導是以4個月兵役期來比較，台灣從自願役以後，大概90%是服役4年以上，怎麼會沒有戰力。
林俊憲表示，目前教召剛要從5天提升到14天，之前7、80萬後備軍人，大概只有10幾萬人被教召，其他到36歲除役前，沒有1天會被教召到，現在國防部要擴編後備旅，後備軍人訓練要趕快提升上來。