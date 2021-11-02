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台北特色美食是啥？全場答案超現實　在地人認了：贏太多

▲有網友好奇詢問「台北才是美食之都吧？」而引來在地人曝光當地美食特色。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「台北才是美食之都吧？」而引來在地人曝光當地美食特色。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 17:05:33

台北在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，不少人也因看中其商機及工作機會紛紛選擇遷入。對此，就有一名網友指出，台北有不少特色餐廳和異國料理，認為「台北才是美食之都吧？」問題一出，便引來在地人點出台北美食特色。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示台北有不少特色餐廳和異國料理，「大江南北，京湘川江粵，英法義德奧墨美捷日韓印西，各式各樣的料理應有盡有，而且衛生比較保障，用餐環境舒適，但就是價位高了點。」這便讓他好奇詢問「台北才是美食之都吧？」

▲有網友找尋「台北唯一，外縣市沒有的食物」，對此就引來許多在地人解答。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友好奇詢問「台北才是美食之都吧？」（示意圖／翻攝Pixabay）
問題一出，反而引來鄉民點出，台北在地特色食物是一堆高級餐廳，無奈直呼「台北沒自己特色啊！餐廳都是別的地方的美食」、「比餐廳當然是台北強，但台北小吃超糞」、「台北貴又難吃的一堆」、「台北是大菜正餐、但比大菜正餐、其實台中新竹高雄也都有比得上台北的很好的餐廳」、「小吃大部分台北也有，餐廳台北就真的贏太多」。

但也有人緩頰，直言「台北不是沒有好吃的小吃，是台北小吃的地雷率超級高」、「台北也不少小吃」、「美食還是台北多，但是雷的更多」。（編輯：陳雅雲）

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