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GD前女友「寄生上流」　窮困遇《東京貴族女子》大改變

▲《東京貴族女子》中，水原希子飾演努力向上的鄉下女孩，故事宛如日版《寄生上流》。（圖／華映）
▲《東京貴族女子》中，水原希子飾演努力向上的鄉下女孩，故事宛如日版《寄生上流》。（圖／華映）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-03 07:30:00

日本電影《東京貴族女子》改編自小說家山內麻里子的作品，集合GD前女友水原希子、門脇麥及高良健吾等人演出。故事聚焦東京二個生活截然不同的女孩，一個是積極想結婚的名門女子，一個是靠自己努力向上的鄉下女孩，兩人因一個男人而有交集，劇情有如日本版的《寄生上流》，一窺日本上流社會面貌，更看見階級間難以跨越的隔閡。

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▲水原希子（左）片中遇到門協麥，人生大不同。（圖／華映）
▲水原希子（左）片中遇到門脇麥，人生大不同。（圖／華映）
《東京貴族女子》詳細描述在東京一直存的「社會階級」，山內表示，到東京生活前，她完全不能理解的就是東京有貴族，「就像書中所寫的，在一流私立大學中，有學生從小學就一路直升到大學的名門子弟，也意味著他們就是特權階層，若不是我到了東京，和那個世界的人有所接觸，一般普通人一生可能都不一定會察覺。」所以她在定居東京10年後，著手寫了這本小說。

水原希子在電影中，演出一個出生平凡，一切必須靠自己努力才能得到成果的女孩，新生代演員門脇麥則扮演出生自上流家庭的閨女，含著金湯匙的她，最重要的目標，就是把自己嫁給門當戶對的對象，兩個生活天差地遠的女孩，意外有了交集，也各自己變彼此的命運。

電影導演岨手由貴子說：「電影描述了兩位來自不同背景、不同階層的女性，她們生活的軌跡以及未來的道路。其實，生活中可供她們做選擇的事情不多。儘管如此，她們還是憑藉自己的力量，過著自己的生活。」

該片故事描述出身名門望族的榛原華子（門脇麥 飾），26歲時被男友甩了，眼看朋友們一個一個結婚，視結婚為人生目標的她，著急安排一場又一場的相親，終於遇到門當戶對的律師青木幸一郎（高良健吾 飾）。而在東京的另一個地方，靠自己考上名校慶應大學的時岡美紀（水原希子 飾），因家境不好，無法支付高額學費而輟學，她在東京辛苦賺取生活費，但大學同學幸一郎和她有糾纏不清的感情，兩個女孩因幸一郎相遇，開始審視自己的人生，展開尋找自我。《東京貴族女子》11月12日在台上映。

▲南韓第一狗仔D社曾拍到水原希子（右）跟GD互動親密、分手新聞（下）。（圖／翻攝Dispatch）
▲南韓第一狗仔D社曾拍到水原希子（右）跟GD互動親密、分手新聞（下）。（圖／翻攝Dispatch）
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