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曾任蘇貞昌發言人　黃韋鈞宣布參選新北市議員

▲曾任蘇貞昌競選總部發言人的黃韋鈞，今（2）日正式宣布投入新北市五泰林議員民進黨內初選。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
▲曾任蘇貞昌競選總部發言人的黃韋鈞，今（2）日正式宣布投入新北市五泰林議員民進黨內初選。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-02 17:14:52｜2021-11-02 17:30:28

行政院長蘇貞昌2018年競選新北市長時的發言人、立委蘇巧慧辦公室前新聞部主任、總統蔡英文倫敦政經學院的學弟黃韋鈞今（2）日透過臉書粉絲專頁，正式宣布投入2022年新北市五股、泰山、林口區議員選舉。黃韋鈞說，他將爭取民進黨的提名，以及一個為大家做事的機會。

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▲黃韋鈞表示
▲黃韋鈞表示，自己會延續過去10年來始終如一的拚勁與幹勁，為地方服務、為大家發聲。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）
黃韋鈞說，2016年起，他在蘇巧慧團隊，從地方服務、文宣規劃或是質詢稿撰寫的基層服務做起；並在2018年蘇貞昌肩負競選新北市長重任時，擔任競選總部的發言人。在新北的5年，他深刻體認到，新北市是個讓人嚮往落地生根、成家立業的沃土，但卻因種種因素，讓過去快速前進的腳步慢了下來。身為一個希望能為地方付出的政治工作者，他希望能讓城市更宜居、更安全，而且成為更值得每個居民驕傲的家鄉。

黃韋鈞說，從高中起，他就對公共事務充滿熱情，進入台大後，更積極參與校園自治活動，並親身投入太陽花學運前線工作。學運使他意識到，要對政策或制度做改變，還是要進入體制，挽袖做事，促使他踏入了政治工作的領域。

黃韋鈞回憶，蘇貞昌在2018年參選新北市長時，他跟著在新北各區衝衝衝；讓家族老家就在新北的他，感受格外的熟悉與親切，也體認到好的市政治理，造福的是一整座城市與世世代代。

黃韋鈞說，帶著這樣的抱負，他在2020年前往英國倫敦政經學院鑽研公共政策與行政，與來自世界各地的同學與老師們交流、切磋，也以最新的理論及實務為基礎，了解一個負責任的政府該如何為所當為，學習一個有擔當的領導者要怎麼帶領發展。他說，歷經海外的生活與文化衝擊，讓我體會台灣是自己的根基、最思念的故鄉，更是最深層的牽掛。

黃韋鈞說，他選擇回到台灣，為家鄉貢獻心力，期望能奉獻一己之力，成為五泰林的生力軍，讓地方發展、讓五泰林的美與好，被更多人看見。

黃韋鈞說，林口做為一個新市鎮，有捷運、大型醫院與學術重鎮，在新北與國際接軌的規劃上，有巨大的潛力與基礎；五股有撐起雙北產業台灣最重要的工業聚落；歷史悠長、人文薈萃的泰山，有優美的在地文化、值得成為新北的驕傲、台灣的瑰寶。而這些理想與目標，都需要有願景也會做事的人投入其中，才有實現的可能。

「我是黃韋鈞，最有經驗的新人。我有國際視野、中央歷練、地方經驗」，他說，自己會延續過去10年來始終如一的拚勁與幹勁，為地方服務、為大家發聲。也邀請所有夥伴一起打拚，讓林口前進、五股翻新、泰山亮晶晶。

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