曾任蘇貞昌發言人　黃韋鈞宣布參選新北市議員

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黃韋鈞說，從高中起，他就對公共事務充滿熱情，進入台大後，更積極參與校園自治活動，並親身投入太陽花學運前線工作。學運使他意識到，要對政策或制度做改變，還是要進入體制，挽袖做事，促使他踏入了政治工作的領域。
黃韋鈞回憶，蘇貞昌在2018年參選新北市長時，他跟著在新北各區衝衝衝；讓家族老家就在新北的他，感受格外的熟悉與親切，也體認到好的市政治理，造福的是一整座城市與世世代代。
黃韋鈞說，帶著這樣的抱負，他在2020年前往英國倫敦政經學院鑽研公共政策與行政，與來自世界各地的同學與老師們交流、切磋，也以最新的理論及實務為基礎，了解一個負責任的政府該如何為所當為，學習一個有擔當的領導者要怎麼帶領發展。他說，歷經海外的生活與文化衝擊，讓我體會台灣是自己的根基、最思念的故鄉，更是最深層的牽掛。
黃韋鈞說，他選擇回到台灣，為家鄉貢獻心力，期望能奉獻一己之力，成為五泰林的生力軍，讓地方發展、讓五泰林的美與好，被更多人看見。
黃韋鈞說，林口做為一個新市鎮，有捷運、大型醫院與學術重鎮，在新北與國際接軌的規劃上，有巨大的潛力與基礎；五股有撐起雙北產業台灣最重要的工業聚落；歷史悠長、人文薈萃的泰山，有優美的在地文化、值得成為新北的驕傲、台灣的瑰寶。而這些理想與目標，都需要有願景也會做事的人投入其中，才有實現的可能。
「我是黃韋鈞，最有經驗的新人。我有國際視野、中央歷練、地方經驗」，他說，自己會延續過去10年來始終如一的拚勁與幹勁，為地方服務、為大家發聲。也邀請所有夥伴一起打拚，讓林口前進、五股翻新、泰山亮晶晶。