爸爸也中槍！小孩考卷抖媽媽暗黑日常 全場笑炸：很誠實
小孩是不會說謊的！對於孩子們來說，成長過程除了學校師生外，最親密的當然是家人，有時候與家人的互動也會反映在學校考卷或是作業裡。一名為人母日前在網路抱怨孩子寫試卷時，竟然抖出「媽媽日常」，網友看了內文全都笑瘋表示：「這孩子很誠實！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 17:27:12
這名媽媽在臉書社團《爆廢公社》PO上一張孩子的試卷，只見孩子在第十項「有時候」的句型練習寫下：「媽媽生氣時，有時候打人，有時候罵人，有時候跪地，有時候罰站。」並在第十一項「造句」裡寫到「媽媽除了會打我，同時也會打爸爸。」毫無保留地爆料媽媽平時在家兇悍的一面！
該名原PO看了之後非常傻眼，只好拍下照片詢問網友：「請問各位廢友這該如何處置？我有那麼恐怖嗎？」而PO文才分享短短4天目前已迅速累積將近7千名網友按讚，不少人笑說：「小孩不會說謊，應該是真的！」、「妳小孩，還健在嗎～」、「老師已聯繫113」、「跟媽咪感情不好喔，就這麼賣了！？」、「邏輯正確」、「周杰倫得改歌詞了」、「那就照這SOP走一遍囉」。
不過有更多的網友也替爸爸說話：「突然覺爸爸有點可憐」、「看的出爸爸跟小孩一國的！在家沒地位沒床位，應該衣櫥也沒空位…」、「爸爸表示：當時我害怕極了」、「這是爸爸和小孩寫小紙條求救」、「『爸爸不打人』這句更妙」、「這肯定是爸爸教的」。（編輯：陳珮瑜）