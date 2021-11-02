民代施壓市府銷罰單 議員回憶過往有人「喬事情」賺更多
台北市建管處前科長因為在任期間，疑似圖利特定業者協助消除罰單，遭到北檢調查。台北市長柯文哲今（2）日上午聽聞此事後則表示，有時候公部門對民眾的違規進行開單，民眾來申訴或者民代來陳情，市府就把罰款金額減量甚至取消，「你說他是圖利？這樣扣帽子害很多公務人員不敢做事。」而曾在郝龍斌擔任市長期間於市府內擔任幕僚的議員游淑慧則加碼爆料，暗指過去曾有民代以替民眾「喬事情」一事，謀取龐大利益。
記者丁上程／台北報導
2021-11-02 17:38:39｜2021-11-02 18:35:15
游淑慧下午在臉書上PO文表示，看到建管處的前任科長因為關說撤銷罰單，而遭到檢調約談的新聞，讓他大有感觸。上週她接獲民眾陳情，表示鄰居於逃生通道堆放大量雜物，雖然民眾向建管處檢舉，三個月後仍舊未改善。而據游淑慧了解，建管處也接到其他議員的陳情要求「撤單」，也讓她直接向建管處的科長表明「公安問題不要私了」。游淑慧也感慨表示，市府每一個單位都說現在開單已經電腦化，一經登錄無法再撤單，只能依法申訴，「怎麼唯獨建管處還有這些『撤單』的權限？」
而過去曾擔任郝龍斌市府幕僚的游淑慧也回憶，過去有民代也透過「幫民眾喬事情」的方式，牟取龐大利益。「有位民代很聰明，他想了一個空手套白狼、大發利市的做法……要求某些局處配合，而且成功幾次了。」游淑慧說，市府基層公務員多少知道獲利內情，但由於怕得罪議員，只能睜一隻眼閉一隻眼。
「我知道後設法擋下簽呈，並跟同事說未來有相同情況就通報政風。」游淑慧直言，該民代知道後，連續兩週找相關局處的基層人員，到他的議員研究室進行「疲勞轟炸」，讓局處人員苦不堪言，最後游淑慧也使出殺手鐧，「只要該議員再通知大家去，我請同仁告訴對方『我願意親自前往』，這才讓議員消停。」
文末游淑慧也強調，確實有少數民代，是為自己利益施壓官員，但絕大多數還是為了服務好選民和樁腳，但不管民代關心或關說，最後守住或屈從的選擇還是在官員。「只有當老大的那個有Guts， 下面的公務員腰桿自然直的起來、硬的起來。」