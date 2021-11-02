美研究報告：中國利用AI技術　完成「入侵台灣兵棋推演」

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華府智庫該篇兵推報告指出，若中國真的發動攻擊拿下台灣其中一座外島，美國無法冒著超級強權間戰爭的風險，來為這些島嶼出兵，如此一來美國軍方能選擇的手段不多，建議採取「毒蛙策略」先恫嚇中國無法出兵；而總統蔡英文數日後接受《CNN》也透露台灣有美軍駐台協訓。
日前媒體機構《美國之音》（VOA）引述亞洲國際新聞（ANI）報導指出，美國喬治城大學安全與新興技術中心最新發表一份研究報告發現，中國正在購置能進行多項軍事任務的人工智慧系統，將用於追蹤美軍艦、對台作戰兵棋推演等。
該篇報導訪問安全與新興技術中心高級研究員費里安（Ryan Fedasiuk），透過該機構掌握的數據可以發現，中國目前發展高度軍民融合戰略，「273間人工智慧設備供應商有6成都是私人企業，且多數都是過去10年內成立的小公司」，而購買的人工智慧系統多半能進行追蹤軍艦、辨識水下航行器、攻台兵棋推演及部署電子對抗等任務。
此外，該篇報告也指出，中國政府每年用於AI系統與設備的採購費用超過16億美元（約新台幣445億元），並將人工智慧技術定調為「將解放軍武裝成世界級軍隊的關鍵」，資金多用於建議情報分析、預測性維護和自主輪用載具的導航、目標辨識等設備與系統，企圖藉此掌握與美國之間不對稱的優勢，未來的5至10年更有繼續進行投資，藉此阻斷美軍的情報系統。