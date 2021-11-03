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氣候峰會　泰國宣示2065年溫室氣體淨零排放

▲泰國總理帕拉育參與COP26領袖峰會，他在會中宣示，泰國將在2050年達到碳中和並在2065年達到溫室氣體淨零排放的目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國總理帕拉育參與COP26領袖峰會，他在會中宣示，泰國將在2050年達到碳中和並在2065年達到溫室氣體淨零排放的目標。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-03 07:56:00

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國總理帕拉育參與「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）領袖峰會，他在會中宣示，泰國將在2050年達到碳中和並在2065年達到溫室氣體淨零排放的目標。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日在蘇格蘭格拉斯哥登場，各國代表齊聚一堂將開會到11月12日，以敲定一項能落實「巴黎氣候協定」的新協議。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana ）今天轉述泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在當地時間1日下午4時領袖峰會中的致詞。

帕拉育在峰會中表示，泰國參與2015年在巴黎舉行的聯合國氣候變遷會議且很早就簽署巴黎氣候協定，因為儘管泰國的溫室氣體排放只佔全球的0.72%，但泰國卻是前10大受到大氣層退化影響的國家。

帕拉育指出，泰國設下目標在2020年前要減少能源和運輸部門的溫室氣體排放量7%，不過在2019年泰國就已經減少溫室氣體排放17%，提前達到目標，甚至超出原先設定的目標。

帕拉育藉著這個機會表示，在面對氣候變遷的挑戰上，泰國願意更積極付出努力，泰國設定在2050年達到碳中和（Carbon Neutrality）並在2065年達到淨零排放（Net Zero Emission）的目標。他進一步指出，若有適當的科技支持或合作，且有充足的綠色金融設施，泰國可以拼在2050年達到淨零排放。

帕拉育指出，泰國將在明年主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，屆時生物、循環及綠色經濟（Bio- Circular-Green Economy, BCG）將成為APEC會議的主題之一。（編輯：周永捷）1101102

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