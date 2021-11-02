中國籲囤物資、發備戰包掀攻台揣測 官媒忙澄清：誤會了
中國商務部近日發文鼓勵民眾儲存民生物資、生活必需品，加上日前陸網瘋傳的台灣民眾們也在囤積物資，甚至濟南市政府還發放「人防戰備應急包」，引發不少微博網友猜測是否兩岸要開戰了。對此，中國官媒《經濟日報》也趕緊出面澄清要大家「想像力不要太豐富」，並解釋這只是例行通知，是擔心疫情多點爆發讓民眾措手不及。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-02 18:42:08
中國商務部今（2）日為了落實黨中央決策，印製一份保障今年冬天至明年春天的生活必需品供應充足通知，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，由於先前疫情嚴峻時也未曾見過中央叮囑「囤貨」，通知發布後吸引不少社群媒體上的揣測，甚至有網友曬出濟南政府發放的「人防戰備應急包」，並提到除了有許多急救備戰物資，例如滅火毯、醫藥箱、逃生繩等。
不過中國官媒《經濟日報》2日也連忙發文澄清，表示這段話引出中國網友們各種猜測、引起熱切討論可以理解，但如果因此「過度腦補」，累積焦慮則完全沒有必要，通知的本意純粹是怕疫情散點突發讓人們措手不及，「大家想像力不要太豐富」，通知是針對疫情防控，畢竟現在「無儲備家庭」為常態，為避免小區防控時只能靠社區工作人員緊急救助，平日就得「提高應急管理意識」。
此外，《環球時報》總編輯胡錫進也認為台海地區固然緊張，但他沒有看到局勢已「箭在弦上」、頃刻間就要激發的絕對緊迫，這是商務部在自媒體的發文被敏感時期輿論的「放大鏡效應」所影響，並稱不相信國家會靠「商務部一個通知」對外釋出要民間抓緊備戰的信號。