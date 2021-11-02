跟上馬斯克吟《七步詩》！公部門強梗連發 網跪：太會了
特斯拉創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）於今（2）日突然於推特上寫下「Humankind，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，引用了曹植《七步詩》，貼文一出便引發國內、外網友熱議。但有趣的是，許多公部門小編如財政部、司法部等也跟上這波風潮，紛紛在臉書吟詩，讓台人一看笑翻直呼「好跟得上時事喔！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 21:05:37｜2021-11-02 21:40:02
首先是財政部於今日在臉書上發文，表示「110年5-6月期統一發票，領獎期限到本周五11/5。還沒對獎的、或中獎還沒領的，請注意時間，別跟獎金過不去！」隨後分享自創的五言絕句「發票放過期，躲在被中泣。本是幸運兒，剩三天很急。」文中更同樣先以英文寫下Humankind。
而內政部為了宣傳110年單身聯誼活動，便利用中、英文夾雜創作一首五言絕句，「脫單本無期，Dog在府中泣。本是同單身，相間來聯誼」。小編還表示「離脫單的距離，只差這一步～2021 倒數2個月，是誰在敲打我窗、是誰在撩動心旋 來來來～就是內政部在敲你的窗」。
另外，司法院也發文吟詩「爭子告子母，子在庭中泣。本是同林鳥，請你別再吉。」以此敘述夫妻離婚爭撫養權的官司，小編甚至還強調「訴訟不是唯一，好聚更要好散，家事調解程序是解決家事紛爭最好的選擇喔！」
小編接力吟詩創造強梗，也讓不少台人紛紛大讚「好跟得上時事喔！」、「太會了吧！！小編真的從來不會讓人失望！」、「小編文學造詣好強」、「才剛看完新聞，網路梗就開賽了」、「這個小編應該要加薪加爆吧！這個產文速度完全是光速般的飛行耶」。（編輯：陳雅雲）