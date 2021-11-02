蘇貞昌稱反萊豬進不了CPTPP　馬英九：胡說八道

針對行政院長蘇貞昌今（2）日稱國民黨反對萊豬進口會傷害對美國的關係，導致我國無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP），前總統馬英九表示，他只有4個字評語：「胡說八道」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-02 20:57:34
四大公投於12月18日投票，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起49天夜宿凱道活動，刺激公投議題持續發酵。馬英九今晚到場支持，並送兩箱能量飲料替羅智強加油打氣，同時發表羅智強未完成之新書《公投叛徒民進黨》推薦序。
馬英九會前受訪表示，對於蘇貞昌對於萊豬議題的言論，他只有4個字的評語，就是「胡說八道」，國民黨反對萊豬不反對美豬，現在美國養的豬8成都是非萊豬，我們明明可以買非萊豬，他不買，偏偏要買萊豬，這樣去討好美國人，這樣就是出賣台灣啊！
馬英九說，歐盟、中國大陸可以不買萊豬，這兩個地方都是進口美豬最多的地方，人家做得到為什麼台灣做不到，民進黨自己不努力，還出賣台灣，實在對不起人民。
此外，針對媒體提問國民黨6年前臉書提及「核電歸零」，馬英九回應，「我從來沒有說核電歸零過，現在全球不廢核了，是要減碳」，馬強調，廢核違背國際趨勢，現在歐盟與國際能源總統都把核能看成綠能，台灣發展核能也可以減碳，核能不排碳，「為什麼連最基本的能源常識都不知道呢？」