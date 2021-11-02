名家論壇》網路溫度計／林靜儀「空戰中二」複製3Q模式？

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年（2021/05/02~2021/10/28）網路聲量，林靜儀的聲量共計33萬6883筆，不僅遠遠超過民進黨日前潛在人選正國會派系議員張家銨、新系議員陳世凱，以及曾受民進黨禮讓的前立委洪慈庸等人，同時也高於以義工身分投入罷免案而拉抬出一波聲量的顏寬恒。
林靜儀風格向來相當鮮明，頻頻為民進黨政策辯護，擅長創造網路話題，某些程度上高調作風與陳柏惟相似，靠著個人魅力擁有一群死忠支持者，因此這回民進黨派出林靜儀，有支持者、網友認為是替陳柏惟復仇。
這一回陳柏惟被罷免成功，顯示出國民黨以及顏家主導下地方組織動員獲勝，但因為同意罷免與不同意罷免票數差距不大，嚴格來說，綠營也不算輸得太難看，因此評估台中二選區綠營有相當程度實力，民進黨選擇派出林靜儀投入補選，即被認為是想要複製2020年陳柏惟勝選模式，催出年輕人的選票，靠「空戰」奮力一搏顏家地方勢力。
護航民進黨護過頭？林靜儀狂吸鐵粉創高聲量 但低好感成隱憂
從網路好感度來看，林靜儀善於創造話題的背後，卻也存在高爭議隱憂，網路好感度P/N值0.44（P/N：正負情緒比，正面聲量除以負面聲量），是幾位潛在參選人名單當中表現最差的一位。很大原因在於大部分有意參選的角逐者，大部分都是當地民意代表，地方深耕多年，基本上都是以地方政策、建設作為出發主軸，雖然不具噱頭，話題性也不高，但都擁有一票鐵粉支持者，無論是臉書留言，或是網路討論黏著度都很高。
但林靜儀醫師的風格可就大不相同，臉書、媒體訪問不僅有話直說，有時更是砲火四射。近期發言，稱台中是需要穿防彈衣才能選舉的地方，挨批是帶頭汙名化台中治安；面對中央防疫政策屢遭各界質疑，也多次主動跳出來護航；針對日前民間企業疫苗購捐案，首批BNT疫苗終於抵台一事，竟表示台灣疫苗已經夠多「1500萬劑都到貨的話我覺得打不完啦」，遭大批網友圍剿「高端還真的打不完」、「舔成這樣不害臊嗎」、「嫌太多疫苗的言論真是讓人震驚」。力挺民進黨到底的發言，雖然鞏固「非民進黨不投」的死忠支持者，但爭議言論同時也引發不少負面聲量發酵，以及影響到中間選民的投票意向。
林靜儀嗆辣無畏網友舌戰 「消波塊抱枕、秀良民證」顏寬恒拚轉型博好感
進一步觀察林靜儀、顏寬恒的網路聲量趨勢，兩人的聲量高峰目前多為負面爭議帶動。針對台北市政府替北農群聚事件快篩陰性個案施打疫苗，林靜儀怒批柯文哲「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效」，被網友反酸屏東縣長潘孟安也採取同樣的措施，因此林靜儀改口回嗆台北市是連疫調、個案活動史都沒有「懷孕都不知道」；面對網友質疑中央防疫政策導致破口，也直接標註網友留言「一輩子當魯蛇，怪爸爸當年沒戴套嗎？」處處闢戰場、砲火四射找網友開戰，使得她走出個人臉書同溫層後，網路好感度明顯下滑。
相較之下，顏寬恒近年來積極拉攏年輕選票，不管是做消波塊抱枕，還是拿出良民證，都顯示出想在網路上拚「轉型」，不過陳柏惟罷免案期間一篇「一輩子沒住過我們的故鄉卻想當主人」，原本是呼籲網友投票的臉書貼文，卻被大批網友酸是「顏家地盤」、「國民黨才是外來政權」等，也凸顯出即使經過這麼多努力，顏寬恒在網路上恐怕短時間內無法取得絕對優勢。雖然林、顏兩人在網路上都有被網友炮轟、挨罵聲浪，但相較於林靜儀的高調作風，較為低調的顏寬恒則是獲得更高的網路好感度，民進黨若想靠林靜儀創造話題的能力炒熱選情，恐怕也要小心激化對立的發言引發的後續效應，可能會持續拉低網路好感度，帶來適得其反的結果。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月2日至2021年10月28日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台中立委第二選區補選』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。