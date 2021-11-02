台中立委補選徵召3日拍板　林靜儀：責任來了我就扛

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民進黨明天將召開中執會，預計通過補選徵召人選；民進黨有中執委今天私下指出，從即戰力考量，林靜儀是最好人選。
林靜儀晚間接受中央社記者訪問指出，因為外界傳得沸沸揚揚，她今天已向在地議員張家銨等人打招呼，假如明天通過徵召她，希望議員們能多指點她，也希望與地方一起合作打選戰。
林靜儀說，張家銨向她表達，無論最後黨的決議是什麼，大家會團結一起努力。
張家銨晚間向中央社記者指出，她先前就曾說如果獲黨徵召會全力以赴，如果黨徵召林靜儀，她一定全力輔選。
張家銨說，立委補選徵召是戰術的考量，沒有人選好與不好的問題，大家共同努力，不管是空戰、陸地戰，相輔相成，只要努力，一定會贏。
林靜儀今天稍早接受廣播節目專訪時提到，這一仗，沒有非誰不可，她完全尊重大家的評估，這是責任的承擔，很多人跟她說恭喜，但她認為，這沒有什麼好恭喜，重點是要不要承擔這個責任，「假設責任來了，我是必須要扛的那個人，我當然覺得就扛下來嘛。」
另外，民進黨中執會明天除了處理台中立委補選徵召人選，也將討論2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例草案。民進黨2022年選舉提名規則，直轄市是否交由黨主席提名徵召，先前在全代會工作小組會議無法達成共識，待明天中執會討論。（編輯：謝佳珍）1101102