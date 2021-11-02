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台中立委補選徵召3日拍板　林靜儀：責任來了我就扛

▲民進黨3日開中執會，前立委林靜儀可望被徵召參選台中第2選區立委補選。（圖／林靜儀臉書）
▲民進黨3日開中執會，前立委林靜儀可望被徵召參選台中第2選區立委補選。（圖／林靜儀臉書）

中央社

2021-11-02 23:08:48

（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨明天將開中執會，前立委林靜儀可望被徵召參選台中第2選區立委補選；林靜儀今天致電在地議員張家銨等人表達，若明天獲徵召，希望能與地方合作。

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台中市第2選區原立委陳柏惟遭罷免，補選定於明年1月9日舉行；陳柏惟先前曾說，不論是林靜儀或民進黨台中市議員張家銨要參選，他都會用百分之百的力量來幫忙。

民進黨明天將召開中執會，預計通過補選徵召人選；民進黨有中執委今天私下指出，從即戰力考量，林靜儀是最好人選。

林靜儀晚間接受中央社記者訪問指出，因為外界傳得沸沸揚揚，她今天已向在地議員張家銨等人打招呼，假如明天通過徵召她，希望議員們能多指點她，也希望與地方一起合作打選戰。

林靜儀說，張家銨向她表達，無論最後黨的決議是什麼，大家會團結一起努力。

張家銨晚間向中央社記者指出，她先前就曾說如果獲黨徵召會全力以赴，如果黨徵召林靜儀，她一定全力輔選。

張家銨說，立委補選徵召是戰術的考量，沒有人選好與不好的問題，大家共同努力，不管是空戰、陸地戰，相輔相成，只要努力，一定會贏。

林靜儀今天稍早接受廣播節目專訪時提到，這一仗，沒有非誰不可，她完全尊重大家的評估，這是責任的承擔，很多人跟她說恭喜，但她認為，這沒有什麼好恭喜，重點是要不要承擔這個責任，「假設責任來了，我是必須要扛的那個人，我當然覺得就扛下來嘛。」

另外，民進黨中執會明天除了處理台中立委補選徵召人選，也將討論2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例草案。民進黨2022年選舉提名規則，直轄市是否交由黨主席提名徵召，先前在全代會工作小組會議無法達成共識，待明天中執會討論。（編輯：謝佳珍）1101102

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