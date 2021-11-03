買膠囊咖啡機考量點？「2關鍵」抖出 網友意見大不同
咖啡的種類相當多元，除了一般用咖啡豆泡的現泡咖啡，現今還出現膠囊咖啡機，短短時間就能享用一杯好喝的香濃咖啡，近日就有網友想知道，膠囊咖啡機到底評價如何，貼文一出，網友們認為有兩大關鍵因素可能不推薦，就是「環保」及「味道差異」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 07:41:22｜2021-11-03 08:58:12
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「膠囊咖啡機好嗎？」為題，表示自己是個懶人，近期想買台咖啡機，想知道膠囊咖啡機在網友的眼中評價如何，因此求助：「有人的最愛是膠囊咖啡機嗎？」
貼文一出，不少網友立刻搖頭，直言膠囊咖啡機在環保議題及咖啡味道上仍存在進步空間，「聽說很不環保」、「不好，自己買的咖啡豆屌打」、「世界上豆子幾百種，為啥要人家包好的」、「喝久你還是會去喝小七的咖啡啦」、「味道差很多」、「買來想常用的人⋯結果都當裝飾」、「膠囊的完全不香，喝起來常常覺得沒咖啡香」。
不過，也有許多人大推，「咖啡豆的很花錢跟時間，懶人還是膠囊機CP值高」、「我每天喝，很方便」、「方便，品質也還OK，家裡一個人喝的話可以」、「比起純豆，口味是滿多的」、「很方便，有買給我媽，她天天喝」、「方便便宜，而且口味算很不錯了」、「口味不太要求的話真的讚，方便」、「你對咖啡品味不追求又懶的話CP值很高」。（編輯：賴禹妡）