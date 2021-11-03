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球場熱褲妹「魔性彈力79秒」　鄉民：0.25倍看到新世界

▲熱褲辣妹球場跳應援舞，本人身分曝光。（圖／Tino Chao YouTube、Evelyn吳丹丹IG）
▲熱褲辣妹球場跳應援舞，本人身分曝光。（圖／Tino Chao YouTube、Evelyn吳丹丹IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-03 09:10:46｜2021-11-03 09:15:52

職棒啦啦隊在球場邊的風采，有時比賽事本身還要博眼球，近日富邦悍將「Fubon Angels」成員丹丹的應援影片在PTT造成討論，極度「胸」狠的表現，讓鄉民直言：「弄成GIF我可以看一整天！」

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鄉民在PTT表特版分享丹丹1分19秒熱舞影片，只見她穿黑色細肩小可愛、抓破熱褲，賣力舞動身軀，一對傲人上圍隨之震盪，輔以肉感十足的蜜大腿，畫面相當吸睛，原PO寫下心得：「原來新莊丹丹這麼凶，不知不覺看了整個午餐時間，正常看，0.75x看，0.5x看...」

▲丹丹應援影片波濤洶湧。（圖／Tino Chao YouTube）
▲丹丹應援影片「波濤洶湧」。（圖／Tino Chao YouTube）
▲丹丹好身材增添影片可看度。（圖／Tino Chao YouTube）
▲丹丹好身材增添影片可看度。（圖／Tino Chao YouTube）
不少鄉民看了影片，紛紛表示：「影片太長了吧」、「看到手機沒電了」、「我只看一個小時」、「自動點右鍵循環撥放」、「珺珺是小鬼的，以後我只有丹丹」、「彈力十足的舞」、「晚餐決定吃丹丹」，還有人建議「用4K60fps開0.25倍看，會得到新世界」。

影片上傳YouTube 2天，觀看數已經突破12萬，事實上，丹丹本名吳丹燁，畢業於台藝大舞蹈系，2019年加入Fubon Angels，目前除了球團職務，也擔任直播主，平時亦會在動物醫院工作，IG擁有3.7萬追蹤數。（編輯：楊穎軒）


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