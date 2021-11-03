捷克選後變天將籌組聯合政府　兩大聯盟達協議

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聯盟中影響力最鉅的「人民民主黨」（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）說，各方已就政府職位分配達成協議，但他並未一一點名哪些人入選。費亞拉有望接任捷克總理。
歷經超過12小時會談後，費亞拉在電視轉播的記者會上說：「我們度過了漫長的一天，但也在談判中成功取得共識。」
他說：「我們已就我們的聯盟條約達成協議，也已就聯盟議題取得共識。」
捷克眾議院共200席，「一起」（SPOLU）和「海盜和市長」（Pirati a Starostove）2個聯盟在10月8日至9日的選舉中，合計贏得過半的108席，擊敗現任總理巴比斯（Andrej Babis）和其主要盟友，2聯盟的5位黨主席進而宣布組成聯合政府。
這個5黨聯盟的主要任務之一，就是應對深受疫情打擊的公共財政狀況並研擬抗疫措施，此外還得應付前朝政府提高養老金、替國家雇員加薪同時卻推動大幅減稅所造成的大筆開支。
財政部估計，今年財政缺口為國內生產毛額（GDP）的7.7%，並提出2022年中央預算，赤字為3770億捷克克朗（170.9億美元），情況比疫情大流行的2020年還要嚴重。
儘管這個聯盟達成協議的速度相對快，但要籌組政府可能還需要一些時間，因為關鍵人物總統齊曼（Milos Zeman）10月10日來因病住院，無法履行職務。目前幾乎沒有關於他病況的消息。
費亞拉說，總統的幕僚長告訴他，齊曼準備在轉出加護病房後與他見面，但他沒有提供任何進一步細節。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101103