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捷克選後變天將籌組聯合政府　兩大聯盟達協議

▲捷克右翼「人民民主黨」黨魁費亞拉（中）3日表示，捷克中間派和中間偏右政黨已籌組多數聯合政府。（圖取自facebook.com/petr.fiala1964）
▲捷克右翼「人民民主黨」黨魁費亞拉（中）3日表示，捷克中間派和中間偏右政黨已籌組多數聯合政府。（圖取自facebook.com/petr.fiala1964）

中央社

2021-11-03 13:46:56

（中央社布拉格2日綜合外電報導）捷克右翼「人民民主黨」黨魁費亞拉今天表示，捷克中間派和中間偏右政黨已就籌組多數聯合政府和其關鍵議題達成協議。

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路透社報導，這個5黨聯盟正面臨通膨加劇、債台高築、全球半導體短缺和能源價格飆升導致國內經濟成長放緩，以及最近幾週不斷升溫的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等問題所苦。

聯盟中影響力最鉅的「人民民主黨」（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）說，各方已就政府職位分配達成協議，但他並未一一點名哪些人入選。費亞拉有望接任捷克總理。

歷經超過12小時會談後，費亞拉在電視轉播的記者會上說：「我們度過了漫長的一天，但也在談判中成功取得共識。」

他說：「我們已就我們的聯盟條約達成協議，也已就聯盟議題取得共識。」

捷克眾議院共200席，「一起」（SPOLU）和「海盜和市長」（Pirati a Starostove）2個聯盟在10月8日至9日的選舉中，合計贏得過半的108席，擊敗現任總理巴比斯（Andrej Babis）和其主要盟友，2聯盟的5位黨主席進而宣布組成聯合政府。

這個5黨聯盟的主要任務之一，就是應對深受疫情打擊的公共財政狀況並研擬抗疫措施，此外還得應付前朝政府提高養老金、替國家雇員加薪同時卻推動大幅減稅所造成的大筆開支。

財政部估計，今年財政缺口為國內生產毛額（GDP）的7.7%，並提出2022年中央預算，赤字為3770億捷克克朗（170.9億美元），情況比疫情大流行的2020年還要嚴重。

儘管這個聯盟達成協議的速度相對快，但要籌組政府可能還需要一些時間，因為關鍵人物總統齊曼（Milos Zeman）10月10日來因病住院，無法履行職務。目前幾乎沒有關於他病況的消息。

費亞拉說，總統的幕僚長告訴他，齊曼準備在轉出加護病房後與他見面，但他沒有提供任何進一步細節。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101103

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