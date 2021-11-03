美應表明保台決心　退役軍人投書：願受徵召駐台

（中央社台北3日電）美國陸戰隊退役上校鮑爾斯（John R. Powers）1日投書「華爾街郵報」指出，美國必須表明「無法接受中國吞併台灣」，他願重新服役，接受徵召駐守台灣。
鮑爾斯投書指出：「10月27日媒體報導說，『若中國奪取台灣的島嶼 美國幾乎沒有選擇』（U.S. has few options if China were to seize islands administered by Taiwan），但美國其實可以降低這種狀況發生的可能性。」
他說，中國對吞併領土有巨大的胃口，美國必須表明不能接受中國併吞台灣或其島嶼，但美國並沒有那樣做。若美國事實上決心保衛台灣與其島嶼，卻未明確表態，中國領導人習近平可能低估美方決心。
鮑爾斯指出，美國要表明決心，就得在台灣部署陸戰隊特遣部隊，這應該就會毫不含糊地讓習近平知道，中國任何攻擊行動都會導致美國人死傷，那將促使美國做出果斷的軍事回應，其他國家也可能願意派軍加入。
鮑爾斯指出，由於他做此提議會讓陸戰隊置身危險，他必須承擔同樣風險。身為陸戰隊退役上校，他願意接受徵召重新入伍，駐守台灣其中一個島嶼。他說，此舉除了有象徵意義，他也能提供技能，幫助組織台灣防禦。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101103