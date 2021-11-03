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糖尿病是發生率極高的慢性代謝性疾病，根據國民健康署調查，目前全台糖尿病患者以每年16萬名的速度持續增加，且受飲食西化影響，高糖、高油飲食也使發病年齡有逐漸年輕化的趨勢。
國民健康署吳昭軍署長強調，代謝性疾病危險因子的控制非常重要，如何延緩糖尿病進程，避免共病的發生是國健署一直以來的努力目標。因此，為強化國內糖尿病防治工作，國民健康署於全國22縣市全面推動糖尿病共同照護網，多科別共同照護，有效提升病人的三高控制，以期能預防或減緩心腎相關疾病等併發症。
中華民國糖尿病學會黃建寧理事長進一步表示，糖尿病為危害國人健康最重要的問題之一，希望能透過實際行動提升民眾對糖尿病的認知、增加危險族群篩檢率並延緩糖尿病的發病時間，遵循糖尿病治療指引，結合大數據及新科技以提升糖尿病照護品質，確保每位糖尿病患或高風險族群可以獲得需要的照護。
併發症遍佈全身 提升糖友自我管理概念是關鍵
社團法人中華民國糖尿病學會張恬君秘書長說明，糖尿病併發症可簡單分為「小血管」及「大血管」方面，小血管方面包含視網膜，嚴重恐導致失明，也可能造成腎神經病變；大血管併發症包含心血管、腦血管，若周邊血管發生堵塞，也會引發截肢危機。
財團法人糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長也指出，糖友自我管理可分為四大面向：
(一)患者須提升治療配合度，及控糖參與意願。
(二)從日常飲食、運動著手，改善生活型態。
(三)尋求照護團隊協助，包含各大醫療院所衛教室及專業營養師諮詢，或加入糖尿病共同照護網來協助控糖。
(四)善用血糖監測工具，追蹤病情發展。
防疫不忘控糖！ 才是能維持健康的正確之道
今年中遇上本土新冠肺炎疫情大爆發，糖尿病患者不僅是染疫的高風險族群，染疫後發生重病的機率更是一般人的2-3倍，疾病的控制理應需更加被重視，但臨床上卻出現「未定時追蹤血糖」、「未規律接受胰島素治療」等現象。
社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長提醒糖尿病患，在疫情期間，更應做好血糖控制，千萬不要因害怕疫情擅自中斷治療，按時回診追蹤、穩定使用藥物並做好自我飲食運動養成良好的生活習慣，及定期血糖監測，以避免心腎相關合併症加乘風險。
2021聯合國世界糖尿病日點燈在新竹 拉近民眾與疾病的距離
疾病衛教宣導不只靠醫師，也需中央與地方政府，各公、學會共同戮力合作，才能有效提升患者對疾病的病識感。11月6日國民健康署與中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會、新竹市政府衛生局等中央與地方單位攜手，共同辦理「2021聯合國世界糖尿病日，園遊會暨點燈活動」，希望能透過寓教於樂的活動拉近民眾與疾病的距離。
資料來源：健康醫療網 「疫起控糖 安心腎利」 2021世界糖尿病日活動起跑
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