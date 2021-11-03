潛艦合約爭議擴及澳洲國內　兩位前總理隔空爭辯

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報導提到，澳洲於2016年與法國簽訂軍購傳統動力潛艦合約時，滕博爾就是當時的澳洲總理。滕博爾認為，莫里森應該要向法國道歉。
滕博爾批評，指莫里森「非常精心和奸詐地欺騙了法國」。
滕博爾解釋，澳洲和法國有著最深厚的信任關係，法國與澳洲分享一些最機密的潛艦科技；澳、法兩國的伙伴關係是法國印太戰略的關鍵。
滕博爾指出，在法國和AUKUS之間，莫里森採取兩面討好的手段，是「可恥」的作法，而且已造成重大傷害。滕博爾相信，美國總統拜登（Joe Biden）也明白這一點。
拜登10月29日於羅馬和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面；當時拜登以「笨拙」一詞來形容美國與澳洲達成核動力潛艦交易的過程。
馬克宏10月31日被記者問及：「你認為莫里森對你撒謊嗎？」馬克宏回答：「我不是認為（對方撒謊），我知道他有（撒謊）。」
對照滕博爾的立場，艾波特則讚揚莫里森針對有關潛艦交易的處理方式。
艾波特於1日出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）座談會時表示，澳洲與AUKUS盟國達成訂製核動力潛艦協議，是一項「了不起的」決定。他還說，希望自己過去擔任澳洲總理時，就能夠做到莫里森現在做到的事情。
艾波特指出，隨著盟友變得強大，澳洲也要讓自己更強大，所以澳洲應該與AUKUS盟國達成有關協議。
艾波特解釋，澳洲與法國所簽訂的潛艦合約，本來就預留了很多退場的條件；澳洲現在的作法，只是按照合約內的其中一項退場條件而行事，澳洲是完全有權這樣做的。
艾波特強調，澳洲絕對會按照合約要求，向法國支付該付的費用，即使有關費用高達澳幣數以億元計，澳洲都會樂意支付。
莫里森、滕博爾和艾波特均是自由黨人。
自由黨國家黨聯盟（Coalition）於2013年大選勝出，由當時自由黨領導人艾波特出任總理。
澳洲是內閣制，由國會多數黨的領導人擔任總理，因此，當滕博爾於2015年成為自由黨領導人後，艾波特遂被迫辭去澳洲總理職務，由滕博爾擔任總理。
如此經由執政黨內部奪權而更換國家領導人的方式，澳洲在過去10年來已發生4次，當地媒體戲稱為「政變」。
到了2018年，自由黨重演「政變」劇碼，莫里森成為自由黨領導人，滕博爾被迫辭退總理職務，改由莫里森擔任總理至今。（編輯：陳惠珍）1101103