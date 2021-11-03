五倍券、高雄券攏ㄟ塞　苓雅警破85大樓賣淫集團

高市警局苓雅分局今年陸續在85大樓日租套房查獲多起性交易案，且接獲情資研判疑似有賣淫集團操控，苓雅分局昨(2)日下午攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，當場逮獲28歲集團陳姓主嫌，並查扣大筆現金，甚至還有五倍券及高雄券，陳姓主嫌一度辯稱五倍券是「自己的」，但警方發現1000元面額的五倍券有10張，根本不可能是陳嫌的，當場打臉陳嫌，警方訊後，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-03 11:15:46｜2021-11-03 11:17:26
高市警局苓雅分局成功路派出所日前接獲檢舉情資，有賣淫集團藏身在85大樓，以日租套房為交易場所，掩飾規避警方查緝，案經警方長期蒐證，於昨（2）日13時40分前往苓雅區85大樓，攻堅破門直搗賣淫集團做為辦公室的日租套房進行搜索，警方在搜索的過程中，發現辦公室內有大筆現金，甚至驚見不法所得內赫然發現還有五倍券及高雄券，以及一台點鈔機。
警方詢問陳姓主嫌，「連五倍券你也收喔」，陳姓主嫌還騙警方稱：「那是我自己的啦」，但警方一看五倍券面額1000元的就有十張，明顯不可能是陳姓主嫌自己所有的，警方當場將陳姓主嫌的不法所得全數查扣，陳姓主嫌百口莫辯之下才終於坦承有收五倍券及高雄券，警方共計查扣新台幣57000元，以及五倍券12100元。
同時，警方於陳姓主嫌的房間內搜索，也發現大量保險套及潤滑液，經查保險套一共880個、潤滑液14瓶，通通遭警方查扣，陳姓主嫌面對這些數量驚人的保險套，實在百口莫辯，向警方坦承自己在經營色情性交易，從事性交易媒介的工作，而陳姓主嫌的兩支手機也遭警方查扣，並於手機內發現有媒介性交易情事，而辦公室內的另一名劉姓男子(年約35歲)，也因本案遭警方帶返所製作筆錄，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
苓雅分局分局長梁東山表示，警方除了查緝毒品外，也積極取締色情，為了端正社會善良俗，警方將針對轄內可疑的色情場所，進行強力掃蕩及取締，使違法業者無法繼續營業，有效遏制違法性交易，淨化社會風氣。