理科太太決心斬5年婚姻　經紀人：我很心疼她

34歲知名YouTuber理科太太（本名陳映彤）頻道擁有百萬訂閱，與台裔美籍、擔任藥劑師的老公John結婚5年，育有1名4歲兒子，沒想到，今（3日）爆出夫妻正在協議離婚，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-03 11:22:51｜2021-11-03 11:49:05
據《鏡週刊》報導，理科太太和律師上月26日低調現身位於新店的家事法庭，而John因為人在美國，透過視訊方式參與離婚調解，台北地院不願透露細節，僅說夫妻倆也許是太久沒見，調解時氣氛尷尬，但過程還算平和，至於財產分配等問題，尚待雙方討論，最快本月進行二次調解。
理科太太和先生今年才慶祝結婚5週年，不過兩人分居台美兩地，女方已經過著偽單親生活將近1年，經紀人說：「她（理科太太）本人這陣子都很平靜，所以我沒多問細節，相信都在程序軌道上。」間接證實協議離婚一事。
經紀人表示，平時與理科太太討論的話題都是工作，不會過問太多夫妻間的私事，加上對方小孩剛要上學，希望大家能理解他們為了孩子所以低調處理。經紀人也說：「這一年我都在跟Evelyn忙工作，看著她錄完影後狂奔回去接小朋友，有空就是把時間給小孩，我很欽佩她也滿心疼她。」
事實上，理科太太目前已經把社交平台上所有關於John的PO文、照片下架；另外，理科太太8月中為兒子慶生，IG發文寫下「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，被聯想在怨懟老公，如今爆出婚變，讓外界不勝唏噓。（編輯：楊穎軒）