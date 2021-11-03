王美花：我們被CPTPP挑剔 反萊豬公投將重傷台灣
反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案將於12月18日投票，而反萊豬是否影響台灣爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）近日引起熱議。經濟部長王美花今（3）日表示，CPTPP成員國11國都允許含萊劑豬肉進口，我國是第二輪加入，會被挑剔相關規定是否符合國際標準。她強調若公投過了反萊豬，將對台灣有嚴重傷害。
記者許家禎/台北報導
2021-11-03 11:55:41
反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案將於12月18日投票。而11月13日、18日、24日，12月2日、11日，將分別進行4項公投案的電視意見發表會。其中反萊豬近來引發藍綠陣營大戰，行政院長蘇貞昌表示，反萊豬通過後，等於台灣得罪美國跟世界，變成無法參加CPTPP，但國民黨認為美國本身就不是CPTPP會員國，跟美國有何干，且要加入CPTPP要看多項條件，怎麼會是開放萊豬與否能決定。
為此，經濟部長王美花今日在立院會前接受媒體提問表示，CPTPP的11個會員國全部都允許含有萊劑豬肉進口。台灣是第二輪要加入，「我們會被挑剔！有沒有符合國際的標準」強調CPTPP會看台灣自由貿易度有沒有符合標準。
王美花指出，不僅CPTPP的11個會員接受含有萊劑豬肉進口，其中也有國家是使用萊劑，假設台灣不允許含有聯合國標準的萊劑進口的話，試問這些國家會認為台灣夠符合標準嗎？當公投通過反萊豬，CPTPP會要求台灣解決這問題後再加入，對台灣是非常嚴重的傷害。