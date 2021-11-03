提高囤房稅最高稅率？財長鬆口願思考　但要與地方溝通

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民進黨立委郭國文也說，今日討論是與社會對話，現在除房地合一、實價登錄2.0，但都停留在交易層次，蘇部長一再強調稅基才是根本，但稅基做多少努力？還有稅率遠低於美國這些財政部都應該說明清楚，他也贊成單一自住房屋稅降至1%，讓廣大自住者負擔降低，多屋持有者負擔應增加，也期待行政部門有更宏觀的調控。
民眾黨立委張其祿則強調，現在炒房真的要炒到亡國，天天接到陳情，買房已不是夢想快變幻想，全世界最不正義的房市就在台灣，今天無奈談稅率問題，如果稅基是正確根本不用談稅率，但這又是地方稅，地方又都向下看齊，加上公告地價與市價脫勾，實質稅率超低，最近又有通膨因素，房市已朝失控方向，真的要好好認真思考，單一自住、公益出租稅率應享低稅率，台灣幾乎成炒房天堂，這相當不好，希望執政黨拿出主張，這是社會民怨所在，最後折損是執政黨的威信及後面政治很大衝擊，呼籲政府回應社會真實需求，主張單一自住房屋稅率從1.2%降至最低0.6%至1.2%，多屋持有者累加稅率，10戶以上稅率可調至10%。
國民黨立委賴士葆則認為按財政部的解釋，現在已有實價課稅及交易稅房地合一2.0，做看看結果怎樣再來調整，但簡單講就是「你的大老闆大蘇（指蘇貞昌）不給你做」，現在很多委員提案就是覺得最高稅率3.6%不夠，可是稅率又不是財政部決定，而是各地方議會決定，其實答案很簡單「你可以說要往上調往下調」，上限3.6%可否提高？實際執行這是由地方自己決定，台北市現在有一坪290萬元，高房價絕對是年輕人心裡的痛及恨，「我敢說你用蘇教授身分一定拚命點頭，蘇部長就什麼都不同意」。
賴士葆還說台灣現在非自用囤房已破50萬戶，持有5戶上有9400多人，10戶以上也有1000多人，即便10戶以上稅率調高至3.6%也不通，國外是用市值稅率的1%，有的甚至2%，我們房屋持有成本真的很低，今天討論很多版本，現在就是一個態度問題，與其在這一再開會大家講的地差不多，執政黨不協商就是不協商，乾脆全案保留送院會協商，這完全取決執政黨及財政部的立場。
財政部長蘇建榮則表示，財政部也跟各縣市政府開過好幾次會議，像這次台南、還有未來高雄都會想提高稅率，台南是要採最高3.6%，台北市已實施多年，桃園非自住單一稅率2.4%，新北市曾採單一稅率到2.4%，後來又回到1.5%，其他縣市都採最低1.5%，賦稅署也有與縣市直接溝通，每年房屋稅努力程度包括稅基調整，都會做為稅捐考核並公告，讓他們產生同儕壓力。
不過，立委對財政部回應態度不滿意，蘇建榮最後鬆口現在委員所討論是要不要加重這機制，稅率要不要往上調？要不要全國總歸戶？對於全國總歸戶部分，是不是先限縮在縣市，他說「如果在縣市裡面，最高稅率調整是可以考量，但要與縣市進一步溝通，可以試著再跟縣市溝通，最高稅率否有調高的可能」，待溝通結果再來評估稅基稅率調整影響有多大，這可以跟地方政府進一步思考，「財政部願從這大方向思考這問題」。
至於立委建議單一自住及公益出租稅率是否下修？現在稅率是1.2%，蘇建榮表示如果下修到1%或更低，現在各縣市自住房子比重非常高，1.2%降至1%影響的稅收約66億元，這對地方政府如屏東縣等可能稅收少幾千萬，影響就非常大，財政部基本上是不希望再往下修，因為要考慮地方財政狀況。
另外，立委也提到持有10戶以上者，蘇建榮說，這部分財政部已在查核囤房大戶有沒有申報租賃所得問題，已依財委會規定執行。他也談到國外按現值市價課稅，用非常標準評定方式，都是非常接近市價，我們現在也要求房屋現值評定上要逐步上調，不能30多年都不動，現在也有縣市逐步調整包括金門及桃園，明年約有13個縣市會進一步調整，「稅基我們並不是沒在做」，而且目前實質有效稅率是0.8%左右，比德國高，但也要看各縣市情況，要看評現值差異及房屋面積不同，就有不同實質有效稅率。