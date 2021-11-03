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他求診過地方診所也接受過推拿治療，症狀依然困擾著他，輾轉來到樂生療養院求診，骨科李元甫醫師在問診及檢查後，懷疑W先生有頸椎椎間盤突出造成頸椎神經根壓迫，後續頸部核磁共振證實其第4/5及5/6兩節的頸椎椎間盤突出壓迫支配左上肢的神經。在數週的藥物配合復健治療下，症狀改善有限，因此在討論過後，決定接受微創頸椎手術。
精準微創手術除病灶 術後當日即可進食、活動
在等待健保審核衛材的期間，醫師安排頸椎的硬脊膜外注射，藉此來精準定位受影響的神經根，與此同時，其左上肢症狀有明顯的緩解。李元甫醫師說明，手術採微創方式，在顯微鏡的幫助下精準清除突出的第4/5及5/6兩節的頸椎椎間盤，在確認神經壓迫狀況已解除後放置椎間盤融合器，術後穿戴頸部護具。手術當天即可進食及下床活動，於術後第二天拔除引流管，在確認呼吸、吞嚥及神經學狀況異沒有異常後，於隔日辦理出院。
頸椎病影響中壯年 及早治療重拾生產力
李元甫醫師指出，頸椎相關疾病雖然盛行率不如腰椎及膝關節，但影響的病人常是中壯年人口，此族群往往肩負家庭經濟重任，也是社會經濟發展的主力，若能用精準微創手術解決頸椎相關疾病，不僅可以讓病患重新拾回生產力，也可讓病患脫離藥石罔效的惡夢。
資料來源：健康醫療網 壯年男上肢日夜痛不停 竟是「頸椎椎間盤突出壓迫神經」
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