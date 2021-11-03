遏止私幼不當管教情事 陳其邁要求重罰公布負責人姓名
高雄虐童事件頻傳，市長陳其邁今(3)日表示，已要求社會局從重處罰，市府除了盡速調查之外，公告托嬰中心或私立幼兒園的名稱或負責人，違法部分處以最重停辦處分。陳其邁也指出，市府也主動發現鳳山虐童事件黃姓負責人不僅經營托嬰中心，還有經營私立幼兒園，市府已同步展開清查，要求社會局根據所調查的報告，從重處罰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-03 16:32:21
高雄市政府針對大寮區私立幼兒園發生疑似不當管教情事，昨天召開臨時社會安全網會議，並透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下共有兩間私托及兩間私幼，市府主動稽查後發現，四間機構有三間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規事由。採停辦裁罰處置，公佈負責人姓名及三間違規托嬰托幼機構名稱。
陳其邁指出，仁武區虐童事件發生在10月29日，家長報案後，市府立刻展開清查，初步調查業者確實有一些不當，甚至是違法行為，他要求公布行為人或負責人相關事項樣態。教育局也主動稽查該負責人兩間私幼機構，發現違規情節諸多，公佈負責人姓名及機構名稱。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。
針對虐童的托嬰中心，社會局認為違規情節嚴重加重裁罰，從原本停辦3個月加重裁罰為停辦1年，並公告其名稱及負責人姓名，托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關應廢止其設立許可。
另外，黃姓負責人的大寮區幼兒園也發生疑似不當管教情事，教育局採停辦1年，另家設施設備不合乎規定的幼兒園則裁罰3000元，並公佈負責人姓名及機構名稱。教育局強調會協助輔導學生家長轉介其他機構。
同時，針對仁武區四歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情外，另有2名也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站，以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害之不當管教情事，也屬幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大之情事，教育局將加重裁處。