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熟齡生子大不易醫揭常見兩大不孕元凶把握凍卵黃金期 每增1歲活產率下降7%

熟齡生子大不易醫揭常見兩大不孕元凶把握凍卵黃金期 每增1歲活產率下降7%
熟齡生子大不易醫揭常見兩大不孕元凶把握凍卵黃金期 每增1歲活產率下降7%

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-03 13:01:20

38歲零負評女神林依晨，結婚6年積極求子，不僅推掉工作專心養胎，甚至打針取卵，為了生寶寶吃盡苦頭，日前傳出喜訊生下女兒，網友祝福聲連連的同時，熟齡生子的話題也隨之發燒。現今國人普遍晚婚，「不孕」成為新型文明病，國內討論度最高的醫療節目《健康2.0》主持人韋汝，也曾在30歲時興起凍卵念頭，就怕高齡影響生育。除了高齡問題，萬芳醫院婦產科醫師王樂明提醒，子宮跟卵巢發生病變也極易導致不孕。此外，避孕藥使用以及私密處清潔方式也須注意，觀念錯誤恐增加「難懷孕」風險。

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打從女性出生，卵子就存在卵巢隨著年紀老化，35歲後卵子的數量和質量會快速地下降，為了跟時間賽跑，愈來愈多的女性會選擇凍卵，像女星林志玲、張本渝、羅巧倫等，都已超前部署完成凍卵，替未來求子留一線生機。王樂明建議，凍卵的年紀愈年輕愈好，黃金時期約在25歲到30歲間，每增加1歲活產率就下降7%。取卵的數量，建議大概至少要4到 5顆，甚至多一點比較安全，每多取一顆卵，活產率約上升8%。

除了高齡問題，不孕因素還有百百種，王樂明分析，「像骨盆腔發炎導致沾黏，或抽煙導致輸卵管內纖毛運動減慢，讓胚胎不易運輸」，都可能增加受孕的難度，門診最常見的兩大不孕元凶為「巧克力囊腫」及「子宮肌瘤」。他進一步解釋，「巧克力囊腫」會讓卵巢功能受損，有些患者會選擇開刀處理病灶，「如果復發次數過多，開刀次數過多，卵巢飽受摧殘就可能讓受孕機率降低」。子宮出現肌瘤，則會影響胚胎著床，也會造成不孕的可能。

圖/TVBS提供
圖/TVBS提供
除了病理方面需注意，「過度清潔」和「避孕藥不當使用」，也會讓受孕機率降低。許多女性會用陰道灌洗方式清潔私密處，北醫護理學博士許藍方提醒，「陰道本身就有防禦機制，往陰道內沖水或是刷洗，都可能破壞防禦機制，更易造成感染」，一旦感染禍及卵巢，就容易導致不孕。另外，不當使用避孕藥，也可能影響受孕。許藍方表示，事前避孕藥荷爾蒙濃度低，每天規律服用的效果和調經藥非常接近；事後避孕藥的荷爾蒙濃度高，容易對女性荷爾蒙產生影響。她觀察發現，許多女性認為避孕藥吃多會造成不孕，不選擇服用常規的事前避孕藥，反而選擇僅需吃一顆的事後避孕藥，「長期服用下，恐會擾亂月經及內分泌，對生育造成影響」。要了解更多「熟齡生子」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道，節目中將有詳盡的示範和解說。

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