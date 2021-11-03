熟齡生子大不易醫揭常見兩大不孕元凶把握凍卵黃金期 每增1歲活產率下降7%

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除了高齡問題，不孕因素還有百百種，王樂明分析，「像骨盆腔發炎導致沾黏，或抽煙導致輸卵管內纖毛運動減慢，讓胚胎不易運輸」，都可能增加受孕的難度，門診最常見的兩大不孕元凶為「巧克力囊腫」及「子宮肌瘤」。他進一步解釋，「巧克力囊腫」會讓卵巢功能受損，有些患者會選擇開刀處理病灶，「如果復發次數過多，開刀次數過多，卵巢飽受摧殘就可能讓受孕機率降低」。子宮出現肌瘤，則會影響胚胎著床，也會造成不孕的可能。
除了病理方面需注意，「過度清潔」和「避孕藥不當使用」，也會讓受孕機率降低。許多女性會用陰道灌洗方式清潔私密處，北醫護理學博士許藍方提醒，「陰道本身就有防禦機制，往陰道內沖水或是刷洗，都可能破壞防禦機制，更易造成感染」，一旦感染禍及卵巢，就容易導致不孕。另外，不當使用避孕藥，也可能影響受孕。許藍方表示，事前避孕藥荷爾蒙濃度低，每天規律服用的效果和調經藥非常接近；事後避孕藥的荷爾蒙濃度高，容易對女性荷爾蒙產生影響。她觀察發現，許多女性認為避孕藥吃多會造成不孕，不選擇服用常規的事前避孕藥，反而選擇僅需吃一顆的事後避孕藥，「長期服用下，恐會擾亂月經及內分泌，對生育造成影響」。要了解更多「熟齡生子」的相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道，節目中將有詳盡的示範和解說。