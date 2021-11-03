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高雄幼兒園頻傳不當管教！市長陳其邁勒令停辦、公布姓名

▲高雄幼兒園頻傳不當管教。（示意圖／取自pixabay）
▲高雄幼兒園頻傳不當管教。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-11-03 13:54:37

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市近日托嬰中心、幼兒園頻傳不當管教，高雄市長陳其邁今天表示，要求社會局根據調查報告，有違規不當行為就從重處罰，如公布幼兒園及負責人名字，並處以停辦處分。

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陳其邁上午出席中華文化總會舉辦的「匠人魂」與老建築對話影片發布記者會。針對近期接連發生鳳山、仁武等區托嬰中心、幼兒園疑似不當管教。陳其邁說，昨天召開社會安全網會議，要求社會局根據調查報告從重處罰；有不當違規行為，將公布負責人、育嬰中心、私立幼兒園名字及名稱，並處以停辦處分。

高市府也發布新聞稿指出，鳳山區私立托嬰中心涉虐童案，透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下在鳳山、大寮各有1間私托，在大寮還有2間私幼，鳳山私托涉虐童，大寮2間私幼也有違規情形。

市府表示，黃姓負責人家族4間機構有3間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規情形，將採停辦裁罰處置，並公布負責人姓名及3間違規托嬰托幼機構名稱。

社會局表示，依法要求該托嬰機構自11月1日起停辦1年並公告其名稱及負責人姓名，如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善，主管機關應廢止其設立許可。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。

此外，針對仁武區幼兒園4歲童疑似遭虐案，市府表示，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現，另有2名也疑似遭受教保員拿塑膠物品搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站，以不當方式對待多名幼兒，教育局也將加重裁處。（編輯：郭諭儒）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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