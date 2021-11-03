高雄幼兒園頻傳不當管教！市長陳其邁勒令停辦、公布姓名

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市府也發布新聞稿指出，鳳山區私立托嬰中心涉虐童案，透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下在鳳山、大寮各有1間私托，在大寮還有2間私幼，鳳山私托涉虐童，大寮2間私幼也有違規情形。
市府表示，黃姓負責人家族4間機構有3間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規情形，將採停辦裁罰處置，並公布負責人姓名及3間違規托嬰托幼機構名稱。
社會局表示，依法要求該托嬰機構自11月1日起停辦1年並公告其名稱及負責人姓名，如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善，主管機關應廢止其設立許可。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。
此外，針對仁武區幼兒園4歲童疑似遭虐案，市府表示，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現，另有2名也疑似遭受教保員拿塑膠物品搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站，以不當方式對待多名幼兒，教育局也將加重裁處。（編輯：郭諭儒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110