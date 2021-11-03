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國民黨：請總統問歐盟議員　歐盟反萊劑是否也反美？

▲國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨連日對國人謊稱「反萊豬等於反美」，何不請蔡總統當面向外賓請益，歐盟也反美嗎？（圖／國民黨提供）
▲國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨連日對國人謊稱「反萊豬等於反美」，何不請蔡總統當面向外賓請益，歐盟也反美嗎？（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-11-03 13:14:28

歐洲議會今(3)日由法國議員古斯曼（Raphaël Glucksmann）率領的訪團來台，總統蔡英文將在明日接見。國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨連日對國人謊稱「反萊豬等於反美」，依照蔡英文及行政院長蘇貞昌的論調，何不請蔡總統當面向外賓請益，連同歐盟在內的160多個國家全面禁止萊劑，「難道歐盟也反美嗎？」

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凌濤指出，民意反對的是「萊豬」而非「美豬」，美豬使用萊劑的比例僅有22%，就算禁止萊豬，仍有 78%的美豬符合進口標準，「我們是禁萊豬，不是禁美豬」。不管萊豬來自任何國家，只要無法免除安全疑慮，人民就會反對到底。

凌濤分析，原本台灣人並不排斥食用美豬，但被民進黨魚目混珠操作成「美豬等於萊豬」後，人民對美豬反感度直線上升，菜籃族非「台灣豬」標章的豬肉不買，民進黨不但沒有幫美國政府開拓市場，反而打垮美豬市占率，陷美國盟友於不義。

凌濤提到，美國政府跟歐洲訪團應該很快就會發現，民進黨不僅傷害美方農產品在台的貿易發展，還在政治攻防上動輒拉美國擋子彈，「民進黨不是可靠的經貿夥伴。」如果蔡總統接見外賓只是行禮如儀，卻不針對民眾關心的萊劑、能源議題問題向先進國家的外賓請益，恐也只是淪為一場無謂的大內宣而已。

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