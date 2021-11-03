蘇貞昌批「不吃萊豬就是反美」　藍黨團酸：看不懂中文？

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黨團總召費鴻泰指出，民進黨汙衊國民黨反萊豬就是「反美豬」、「反美」，對於這種謬論忍無可忍。費表示，反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及相關產製品？」完全沒有提及反美。
費鴻泰表示，美國非萊豬的養豬農們，因去年8月28日蔡英文宣布，允許從今年1月1日起，含有萊劑的豬肉進口之後，美國豬肉商受到非常大的影響，實際上是未蒙其利，先受其害。
根據統計，2016年到今年9月，美豬在台灣市場在去年底之前，每年美豬進口量大幅上升，去年有15,877公噸，當蔡英文宣布允許含有萊劑的美豬進口後，民眾不願吃到萊豬。因此造成美豬從今年1月到9月為止，只進口1,958公噸，大幅減少只剩下原本的1成多。
累計到今年11月1日，進口豬肝、腎及其他可食部位到台灣最多是加拿大有6,877公噸，其次美國是2,188公噸。對此，費鴻泰指出，這就是蔡英文總統送給美國豬農的禮物，蔡政府開放萊豬的政策，透過台灣民眾以行動來檢驗的結果，就是如此。
費鴻泰進一步指出，蔡英文總統開放的不是只有美國萊豬，是開放台灣市場給全世界可生產萊豬的豬肉商，真心覺得台灣老百姓為何這麼倒楣？他強調，新加入CPTPP國家必須跟已加入國家洽談，才能加入新組織，但洽談對象沒有美國，很簡單的道理，此進口萊豬與否跟能否加入CPTPP無關，也跟美國無關。
費鴻泰表示，全世界有75國開放進口萊豬，但160個不開放進口萊豬，其中包括了歐盟、俄羅斯和中國大陸等。若蘇貞昌真的愛美國，就不要讓萊豬進口，造成美豬進口銷售量下降的情形發生。
首席府書記長萬美玲也表示，民進黨的雙標、昨是今非屢見不鮮，過去反萊豬，現在卻開放萊豬。公投主文白紙黑字，不容有一字修改，民進黨竟然還包裝成反美豬、反美，試圖把食安議題、攸關國人健康的議題跟政治掛勾，跟反美套裝、硬裝、包裝連結，事實上包括全國百姓、國民黨根本沒有人反美、反美豬，而是反對含有萊劑的豬肉進口。
萬美玲指出，從美豬進口商數據看到，最近進口量下降，因政府政策不受人民的認同，標示不清楚、去向不清楚，到底進了多少萊豬也說不清、講不明，所以國人只能選擇最安全的方式面對：「就是不吃」，當國人都不吃，進口商想要自清，美豬進口量和過去相比僅兩成不到。這是蔡政府沒有辦法跟美國交代的地方，蔡政府必須自己善後。
萬美玲表示，在立院教育文化委員會，在修改《學校衛生法》第23條要求校園營養午餐供應商，禁止使用含有萊劑的豬肉、豬製品，當初修法朝野雙方進行多次攻防、討論、論證許久，民進黨立委認為，有契約管理在契約文字上載明，就不會讓含萊劑的豬肉、豬製品進入校園，讓學生與家長都安心。萬美玲反問民進黨，「這不就是國人擔心孩子們吃到含有萊劑的豬肉、豬製品嗎？」
萬指出，民進黨立委不也就是一樣擔心，所以要求在契約上載明嗎？萬美玲指出，事實上，沒人願意吃到含有萊劑的豬