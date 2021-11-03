外籍漁工現場體驗滅火器操作！預防職災演練

《四方報》報導， 近年漁船火災事故頻傳，為強化漁民工安意識及職災防範知識，勞動部勞動及職業安全衛生研究所於10月30日至11月1日在基隆八斗子魚市場舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示」，現場有各項漁民作業安全展示體驗主題，包括漁船火災預防、感電危害、甲板滑倒預防、落海預防、機電噪音預防及漁船捲網機機械捲夾危害預防等。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-03 17:09:00
勞安所指出，漁民死亡職災率是全產業職災率的4倍之多，而近年來漁船火災事故頻傳，起因常為棄置菸蒂、爐火烹調及電線短路等因素造成，加上漁船內部油料、漁網及外部結構木料、玻璃纖維等易燃物眾多，造成漁工職災及漁船財產設備損失。
勞安所說，希望透過辦理漁船勞工作業安全宣導展示，強化漁民工作的自我安全防範意識，讓漁民在海上作業更安全、健康的工作環境，為了讓漁工體驗展覽，展覽地點就近設置在基隆八斗子漁港旁，並特別安排消防員說明船舶火災危險性及常見原因、指導防範方法，現場也會直接教導外籍漁工實際操作滅火，學習滅火器操作的正確用法。相關內容可洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站或來電詢問(02)26527682蘇先生、(02)26982989轉02448屈先生。