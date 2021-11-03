名家論壇》吳崑玉／軍事宣傳的恫嚇心理戰

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前蘇聯於1957年成功發射人類史上第一顆人造衛星史波尼克上太空，的確震撼了美國政軍各界，因為這代表著蘇聯載核彈頭的火箭技術已可達到太空軌道，其射程足以涵蓋美國本土。於是接下來好幾年，包括甘迺迪與尼克森在1960年那場著名選舉中，全美大談「飛彈差距」與「核子戰略」。甘迺迪上任後全力推動馮布朗夢想的「登月計劃」，此後經歷多位總統的「限武談判」，以及雷根的「星戰計劃(SDI)」，直到前蘇聯垮台，雙方在太空戰競爭了約30年。
蘇聯解體後，美國大眾才發現，其實在飛彈技術和數量上，美國從未居於弱勢。而且美軍情報單位、軍方高層，以至總統，早就知道這件事，只是無法確認。但美國的軍工複合體(Military-Industrial Complex)卻不願讓這種恐懼下檔，以利爭取更多預算。雷根的「星戰計劃」炒得渾天乍響，今天試驗衛星雷射，明天試射電磁武器，全都是物理理論上有可能，但工程技術上高難度的新玩意兒。一直玩到蘇聯解體，老美突然收手，僅留下若干實驗品供DARPA(國防高等研究計劃署)繼續發展，到底有那些武器進入實戰或量產或佈署在太空?軍方反而閉口不談，外界也不得而知。
換句話說，軍事新聞上宣傳得愈大聲的，可能只是技術領先，足以讓對手產生心理震撼的武器，實際上離量產實戰還有相當距離。等到這個武器有足夠數量進入實戰，反而變成絕對機密，外界難窺其究竟。F-117隱形戰機便是如此，雖然傳聞已久，但直到1991年海灣戰爭才逐漸公開。完美註解了「能而示之不能」，「無用卻宣傳好用」的兵家詭道本質。密利上將的「史波尼克時刻」，很巧妙的點出了這種邏輯: 大聲的不一定行，真行的不一定能說，現在他是超前了一點，但也不表示我們追不過去。
中共也是一樣。歷來對外戰爭前，人民日報、解放軍報點名批判，大吼大叫時不用擔心，那多半只是恫嚇，若能把敵人嚇倒投降，不戰而屈人之兵，可是善之善者也。就算沒投降，也可以製造敵人內部混亂，和戰不定，有利開戰後分化顛覆。等到老共突然安靜下來，該反應卻沒反應，以為他放軟時才要緊張，那就是進入戰備準備真打了。1979年懲越戰爭便是如此流程，開打前幾個月，鄧小平訪美，一片祥和，人民日報也不罵人一個多月。等越共以為沒事了，放鬆了，中共砲聲卻響了，使其第一時間能夠掌握奇襲優勢。
所以，蔡英文一席確認美軍在台協訓談話，讓對岸環球時報胡錫進跳出來揚言空襲，大陸國防部再度揚言美軍駐台就是踩到「紅線」，不排除來台灣看「冬雨」，應該也只是慣例上對台軍事恫嚇的一部份而已。70年來，大陸從未放棄武統台灣，也對台灣畫過不知多少條紅線，那些紅線都可以接成香腸串了。但現實上，大陸武統台灣，至今仍是「挾泰山以超北海」，是不能也非不為也。即使現在大陸海、空軍力突飛猛進，數年內有可能具有足夠渡海作戰實力，但現在，也只能把畫紅線當作塗唇膏，圖個嘴上痛快而已。
真正的問題還是在台灣人民自己有沒有抵抗決心?那不是嘴上講講而已，而是真的得拿槍付出生命代價的臨戰準備。近日有人估算台海一戰最少死傷24萬人，真正的傷亡數字可能是此數十倍，240萬人。問題核心不是戰爭傷亡數字多少而已，而是自2019年中共在香港演示其統治決心與手段之後，大家心裡已經有個底，讓老共上岸恐怕被殺被逮被送中的恐怕還不只240萬。畢竟唯物辯證法相信「量變變質變」，不消滅掉300萬個以上台獨與華獨份子，552還是選不贏817。歷史上生靈塗炭從來不純因戰爭，揚州十日，嘉定三屠，一直到希特勒和非洲種族屠殺，都是被統治的生靈塗炭，比戰爭更為慘烈。到底有多少台灣人民看清此點，願意賭上爛命一條保衛自己?關乎台灣本體防衛能量，更關乎嚇阻效力多少。天下動蕩之時，每個人都必須為自己的人生，作出審慎的抉擇。
所以，面對各種軍事宣傳與武力恫嚇，我們實在沒有必要恐懼，因為對手放出這些消息，目的就是要製造人們心裡的恐懼，要嚇到你腿軟閃尿放棄抵抗，如果恐懼蔓延成集體恐慌，那麼他們就贏了，我們不用打就已經輸了。在任何場域中，面對黑暗中的吼聲，本能的會產生恐懼。但老兵們會告訴你，恐懼永遠存在每個人的心底，當你沉著應戰，或端槍上刺刀衝出去，便會發現那些讓你恐懼的想像場景，根本不存在。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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