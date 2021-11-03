這「三國」入境檢疫鬆綁　11／6 起自重點高風險國家移除

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指揮中心說明，國際COVID-19疫情持續，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來台前仍應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後皆須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫，且於檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，並於自主健康管理期間之第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。
指揮中心進一步說明，因應農曆春節前入境人潮，自本(2021)年12月14日至明(2022)年2月14日期間，入境旅客維持14天檢疫及7天自主健康管理。重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天。若非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。