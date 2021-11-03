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這「三國」入境檢疫鬆綁　11／6 起自重點高風險國家移除

▲指揮中心今（3）日舉行記者會，說明國內最新疫情現況跟防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（3）日舉行記者會，說明國內最新疫情現況跟防疫作為。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2021-11-03 14:29:37｜2021-11-03 14:34:59

中央流行疫情指揮中心今（3）日指出，目前國內已累積對於Delta變異株防疫經驗，經檢討及評估後，宣布移除以Delta變異株為主的「重點高風險國家」名單，並自11月6日0時起（航班抵台時間），凡自「印度、英國、緬甸」3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵台旅客檢疫措施。

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指揮中心表示，我國今(2021)年6月底因應Delta變異株而實施「重點高風險國家」來台旅客管制措施已逾四個月，截至10月31日已執行6,360位旅客專案集中檢疫，計篩檢出28例Delta變異株病例，阻絕COVID-19病毒變異株傳入社區。指揮中心亦將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來台旅客專案管制措施。

指揮中心說明，國際COVID-19疫情持續，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來台前仍應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後皆須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫，且於檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，並於自主健康管理期間之第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。

指揮中心進一步說明，因應農曆春節前入境人潮，自本(2021)年12月14日至明(2022)年2月14日期間，入境旅客維持14天檢疫及7天自主健康管理。重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天。若非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心今（1）日公布春節入境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心1日公布春節入境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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