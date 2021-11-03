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出包　台中購物節英文版網站停留去年　經發局長推給疫情

▲市議員批評，第三屆台中購物節已經開跑第25天，英文版網站資訊仍然亂糟糟(圖／柳榮俊攝2021.11.3)
▲市議員批評，第三屆台中購物節已經開跑第25天，英文版網站資訊仍然亂糟糟(圖／柳榮俊攝2021.11.3)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-03 14:44:33

台中市議會今(3)日進行業務質詢，民進黨市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任批評，第三屆台中購物節已經開跑第25天，英文版網站資訊仍然亂糟糟，連QA問答內的活動日期都還停留在2020年，號稱要與國際接軌的台中購物節，簡單英文介面網站還能出現這樣的低級錯誤，實在太離譜。經發局長張峯源解釋，疫情因素，國外旅客無法來台，故可能因此沒注意到英文版的網站。

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黃守達指出，盧秀燕市長在過去的專訪裡面曾經談到，台中購物節的誕生，目標為拉高台中購物節的國際層次，未來盼能與世界三大官方購物節，香港、新加坡、義大利購物節齊名，成為全世界四大購物節。市長的話言猶在耳，可實體成果卻完全背道而馳。


黃守達現場請市府官員點開台中購物節英文版網站，點入購物節網站後切換為英文版，點入QA後，發現購物節網站英文版版面一團亂，連標示開跑時間都還是停留在2020年。內容一一點開更可發現問題一堆。


黃守達痛批，台灣是沒有需要閱讀英文的居住人口了嗎？移工呢？沒有請市府設置多元的東南亞語言選項已經很客氣，經發局長竟然連英文選項的移漏都可以推給疫情，實在太扯。


黃守達指出，台中購物節網站英文版有三大問題，分別是介面混亂跑版、資訊過時未更新，欠缺完整英文資訊。點開英文版網站「QA」就會發現整個排版跑掉，未顯示正常資訊，且提供的問答不是多過時資訊，就是一片空白，還出現英文問題「中文回答」的窘況；且所謂的英文版，就是把標題改成英文，詳細活動內容與新聞快訊，全部都還是中文。完全可以看出這個英文版網站完全是敷衍了事。


黃守達不滿指出，台中購物節今天已經是第三屆台中購物節開跑的第25天，購物節的網站竟然還是這麼荒謬，沒有任何一個工作人員發現，離譜至極。此次購物節花費了3.8億經費，還特地請來謝金燕、楊勇緯代言站台，風光宣傳。國際版網站確是如此，真的是貽笑大方。


議員共同要求，市府應盡速修正網站錯誤，並全盤檢視網站的狀況，切勿花了這麼多公帑，卻成了國際大笑話。購物節已是第三屆，未來辦理也應該更加謹慎周全，不要再各種花式出包了。

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