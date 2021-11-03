接種後不良事件！孕婦打2劑莫德納 嬰兒因凝血異常死亡
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內疫苗接種統計，截至2日，疫苗總計接種 26萬8121 劑，疫苗接種人口涵蓋率 73.97%。指揮中心副發言人莊人祥表示，昨日共新增208件疫苗接種後不良事件，其中有9人死亡、96件嚴重以及103件非嚴重事件。
編輯中心／綜合報導
2021-11-03 14:57:40
指揮中心表示，這9例接種疫苗後死亡個案，其中4人接種過AZ、5人接種過莫德納。莊人祥指出，接種AZ疫苗後死亡年齡介於41歲至69歲之間，為接種疫苗後2日至101日間發生；同期間新增5例莫德納接種後死亡，年齡介於0歲至77歲之間，為接種疫苗4日至55日間發生。
針對0歲死亡個案部分，莊人祥說，該名個案的母親，在7月19日接種過第一劑默德納，當時只有有手部痠痛症狀，8月13接種第二劑沒有不舒服反應，懷孕期間產檢也正常，直到10月6日凌晨破水，胎兒出生後，有凝血功能異常，隔日下午新生兒死亡。
莊人祥說明，該名嬰兒死亡原因為急性肺出血、瀰漫性血管內凝血，後續會協助產婦申請預防接種受害救濟。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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