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今日最聚焦／物價有去無回？專家憂劇烈通膨另一災難開始

▲儘管全球疫情趨緩，通貨膨脹的壓力卻持續增加，國內許多民眾也感受到物價上漲壓力，而通膨上揚會有什麼影響？專家表示溫和通膨是好事，但如果是劇烈通膨，對全球來講，恐怕是另外一個災難的開始。（示意圖／取自 pixabay ）
▲儘管全球疫情趨緩，通貨膨脹的壓力卻持續增加，國內許多民眾也感受到物價上漲壓力，而通膨上揚會有什麼影響？專家表示溫和通膨是好事，但如果是劇烈通膨，對全球來講，恐怕是另外一個災難的開始。（示意圖／取自 pixabay ）

記者顏真真/台北報導

2021-11-03 17:28:17

儘管全球疫情趨緩，通貨膨脹的壓力卻持續增加，國內許多民眾也感受到物價上漲壓力，到底通膨飆漲會有什麼影響？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，溫和通膨是好事，但「如果劇烈通膨，對全球來講恐怕是另外一個災難的開始」，各國央行勢必透過升息抑制通膨，若沒壓制好，景氣反而會更糟，現在華爾街就擔心出現「停滯性通膨」，經濟成長趕不上物價上漲，屆時搞不好還要回頭降息。至於台灣，目前看起來大概「有去無回」，整個物價「只會漲很難跌」，供給面斷鏈現象恐怕不是短期間可解決，搞不好明年9月美國就升息，勢必台灣央行也會被逼著升息。

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陳有忠分析，通膨上揚主要受疫情影響，而且全球都受到拖累。本來去年油價因疫情而大幅下挫，尤其去年2、3月還一度崩跌，直到下半年才慢慢恢復上來，去年布蘭特原油還在50美元以下，現在已經站上80美元，跳升相當多，有5、6成以上漲幅，進而帶動原物料上漲，引發全球對通膨危機的擔憂。

他說，疫情一方面拖累經濟，本來油價下滑，但疫情也造成供給鏈斷鏈，全球各地缺船、缺櫃、缺人又塞港，所有供應鏈幾乎斷掉，海、空運大亂，導致供應面大家搶量、搶庫存，一旦慢慢恢復生產，大家又急著布局生產，在運輸不便造成缺料及斷鏈之下，也導致原物料大漲，進而推升通膨。

不過，陳有忠認為，「溫和性通膨是好事，如果是劇烈性通膨對全球是不好的」，因為各國央行就必須採取升息來抑制通膨，如果是緩升還好，若升太快幅度太大，又失真沒壓制好，反而導致之後景氣更糟糕，這也是為什麼現在華爾街一直在擔心明年是否會出現「停滯性通膨」，也就是經濟成長（GDP）遠不及消費者物價指數（CPI）的成長，反而會拖累經濟。

他進一步解釋，因為快速升息，資金成本墊高，很多廠商會經營不下去，經濟上不去又掉下去、崩潰，「停滯性通膨」就是物價還在高漲，經濟卻倒退嚕，這樣升息就白升了，搞不好之後因景氣衰退，還得重新回過頭來降息。因此，陳有忠強調，溫和通膨是好事，「如果劇烈通膨對全球來講，恐怕是另外一個災難的開始」。

至於台灣部分，陳有忠認為，以這樣的通膨腳步來看，目前看起來大概「有去無回」，整個物價看起來「只會漲很難跌」，因為這種斷鏈現象，恐怕不是短期間可以解決的，很多國家新冠肺炎疫苗第2劑都還沒有普及化，可遇見的未來恐怕還是處於供應鏈斷鏈現象，仍會造成原物料價格居高不下，通膨威脅一直都會在。

因此，看起來美國勢必要加快升息腳步，這也是為什麼原本美國聯準會（Fed）今（2021）年8月以前還信誓旦旦說通膨是短暫現象，可能到2023年才可能升息，現在華爾街都認為來不及了，要提前升息腳步，搞不好明年9月可能會升息。

美國一旦升息，也會帶動全球各國央行以儆效尤，大家會跟進這個「老大哥」走，尤其台灣與美國貿易依存度緊密度也在攀升。陳有忠表示，一旦美國升息，勢必也會帶動台灣的比較效應，台灣央行勢必跟著「老大哥」的腳步，逐步升息，加上現在國內物價年增率也飆升至2%以上，開始緊張了，即便今年經濟成長率還很高快到6%，明年就沒那麼好，可能在3%多，在經濟成長趨緩，物價年增率又在2%以上 ，勢必逼得台灣央行也得升息。

不過，陳有忠預期，台灣升息的腳步會比美國來得慢，幅度也會比較小，因為台灣前一波降息沒什麼降，重貼現率仍在1.125%，相對仍高，其他國家都已降至零水準，所以，在調降利率時，台灣腳步沒別人快、幅度也沒人家大，相對抗跌，如果反過來要調漲利率，台灣相對調升的空間也較小，主要是調升太快、太大恐怕也會灼傷經濟。

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