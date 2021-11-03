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隱密農園內50人拉帆布遮陽聚賭　屏東警一舉成擒

▲屏東縣政府警察局日前接獲情資，在內埔鄉隘寮段內之芒果園查獲天九牌職業賭場。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲屏東縣政府警察局日前接獲情資，在內埔鄉隘寮段內之芒果園查獲天九牌職業賭場。（圖／記者黃正忠翻攝）

記者黃正忠／屏東報導

2021-11-03 17:00:00

屏東縣政府警察局取締轄區內流動性職業賭場，於1121530分左右，在內埔鄉隘寮段內之芒果園查獲天九牌職業賭場，現場賭客共50人甚至還有高齡70多歲的老人也參與其中，警方查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資新臺幣935,700元等證物，全案移送屏東地檢署偵辦。

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▲警方屏東警方持地方法院核發之搜索票，採前後包夾方式，深入果園奇襲賭場，致圍繞賭桌專注拚搏之男女賭客措手不及、無處逃竄。（圖／記者黃正忠翻攝）
▲警方屏東警方持地方法院核發之搜索票，採前後包夾方式，深入果園奇襲賭場，致圍繞賭桌專注拚搏之男女賭客措手不及、無處逃竄。（圖／記者黃正忠翻攝）
屏縣警局指出，日前接獲情資，由許姓男子所主持之天九牌職業賭場，經常流竄屏東各地，近期賭客為方便遁逃，無懼野外蚊蟲叮咬，竟隱藏於內埔鄉隘寮段芒果園內搭棚聚賭，真可謂賭性堅強。

經屏警連日蒐證後，由督察科統合保安隊、交通隊及內埔分局優勢警力，持屏東地方法院核發之搜索票，採前後包夾方式，深入果園奇襲賭場，致圍繞賭桌專注拚搏之男女賭客措手不及、無處逃竄。

警方表示，該職業賭場是以天九牌點數比大、小之方式聚賭，經現場逐一以額溫槍測量賭客體溫確認無發燒後，全數帶回分局詢問並依違反刑法賭博罪移送偵辦。

▲警方到常後剛現場賭客控制，一一清點人數現場賭客共50人，查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資新臺幣93萬5,700元等證物。(圖／記者黃正忠翻攝)
▲警方到常後剛現場賭客控制，一一清點人數現場賭客共50人，查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資新臺幣93萬5,700元等證物。(圖／記者黃正忠翻攝)
屏東縣政府警察局長劉印宮呼籲，賭博行為對於社會民風影響甚鉅，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或甚而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，對於轄內非法賭博將持續進行查緝掃蕩，展現政府維護治安之公權力，讓全體縣民安居樂業。

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