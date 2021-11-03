台中市購物節爽抽現金　議員爆登錄亂象抽獎不公？

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議員王立任表示，今年經發局拿出比去年還多10倍的預算，應該也要創造出比去年多10倍的消費金額，但經發局卻把今年消費金額目標設為175億元，只比去年消費金額90億元多近2倍而已，相差甚遠。以全台中市280萬的人口計算，市民的消費能力至少增加56億元。也就是說今年購物節基本的消費金額至少應該有146億元，相較於175億元的目標，追加3.5億元的經費只多創造出29億元的消費金額，這樣的效益市民應該無法接受。
張耀中議員更指出，台中購物節對登錄抽獎的漏洞，市府3.8億預算，其中有3.35億拿來登錄發票與收據抽現金，占整體預算近九成；市府本月初宣稱原始消費發票登錄金額逾60億，但根據經發局資料顯示，有零售市場開出九張收據，登錄金額9萬元，平均一筆1萬，夜市部分登錄逾千筆收據，平均消費都超過2000元，去年台中購物節的平均消費金額才715元，這些動輒破千近萬的零售消費，如果不是用正常買賣消費管道取得登錄收據，對認真努力消費去拼抽獎資格的市民朋友，情何以堪？
議員張玉嬿表示，購物節宣導平台雖然有合作店家的介紹，卻看不到優惠促銷方案，如何來提供誘因刺激民眾消費？難怪店家並沒有真正感受到購物節帶來的效益，感覺湊個熱鬧而已，顯然市府並沒有創造出真正的短期商機，把購物節做小了!
謝志忠議員說，回歸初衷，紓困兩次用現金、振興兩次用消費券，各有其功能性考量，而此次台中市購物節結合五倍消費券，如何擴大在地消費循環，便成了當務之急，綜觀其他五都，臺北熊好券、新北加倍券 桃園好事成雙券、台南好康券、高雄開就賺券，都是想盡辦法讓消費留在當地, 擴大經濟循環效果，僅有台中爽抽現金，表面上抽得很爽，實際上又能為台中創造多少附加的經濟價值？
議員要求，台中市購物節已經在進行當中，應適時作期中的通盤檢討，提出調整策略，以達成預期效益，並檢討APP登錄流程，應該明確核實消費金額，要求抽獎務必做到公平、公正、公開，將消費留在當地，達到擴大經濟循環加乘效果。