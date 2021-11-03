台中市購物節爽抽現金　議員爆登錄亂象抽獎不公？

第 3 屆台中購物節最大亮點可天天抽現金，經發局近日宣稱原始消費發票登錄金額逾 60 億。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達今 (3) 日質詢指出，今年預算多 10 倍，市府經發局設定目標卻不見符合比例成長、 APP 登錄令人疑惑公正性、且 9 成預算用在爽抽現金，卻無法創造消費循環加乘效果，令要求全面友善配套措施。經發局長張峯源表示，消費金額登錄已破 73 億元， APP 下載也破 87 萬次， 今年可望再創佳績。

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議員王立任表示，今年經發局拿出比去年還多 10 倍的預算，應該也要創造出比去年多 10 倍的消費金額，但經發局卻把今年消費金額目標設為 175 億元，只比去年消費金額 90 億元多近 2 倍而已，相差甚遠。以全台中市 280 萬的人口計算，市民的消費能力至少增加 56 億元。也就是說今年購物節基本的消費金額至少應該有 146 億元，相較於 175 億元的目標，追加 3.5 億元的經費只多創造出 29 億元的消費金額，這樣的效益市民應該無法接受。

張耀中議員更指出，台中購物節對登錄抽獎的漏洞，市府 3.8 億預算，其中有 3.35 億拿來登錄發票與收據抽現金，占整體預算近九成；市府本月初宣稱原始消費發票登錄金額逾 60 億，但根據經發局資料顯示，有零售市場開出九張收據，登錄金額 9 萬元，平均一筆 1 萬，夜市部分登錄逾千筆收據，平均消費都超過 2000 元，去年台中購物節的平均消費金額才 715 元，這些動輒破千近萬的零售消費，如果不是用正常買賣消費管道取得登錄收據，對認真努力消費去拼抽獎資格的市民朋友，情何以堪？

▲台中購物節對登錄抽獎，有零售市場開出9張收據，登錄金額9萬元，平均一筆1萬，夜市部分登錄逾千筆收據，平均消費都超過2000元(圖／議員提供2021.11.3)

議員張玉嬿表示，購物節宣導平台雖然有合作店家的介紹，卻看不到優惠促銷方案，如何來提供誘因刺激民眾消費？難怪店家並沒有真正感受到購物節帶來的效益，感覺湊個熱鬧而已，顯然市府並沒有創造出真正的短期商機，把購物節做小了 !

謝志忠議員說，回歸初衷，紓困兩次用現金、振興兩次用消費券，各有其功能性考量，而此次台中市購物節結合五倍消費券，如何擴大在地消費循環，便成了當務之急，綜觀其他五都，臺北熊好券、新北加倍券 桃園好事成雙券、台南好康券、高雄開就賺券，都是想盡辦法讓消費留在當地 , 擴大經濟循環效果，僅有台中爽抽現金，表面上抽得很爽，實際上又能為台中創造多少附加的經濟價值？