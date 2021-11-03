富邦董座蔡明興妻子染疫？指揮中心封口 不說明原因曝
富邦金控董事長蔡明興確診新冠肺炎，指揮中心列案號為16448，匡列6名接觸者，今（3）日有媒體報導，其妻子蔡翁美慧在隔離結束前採檢確診，疑似為今日公布的境外移入個案（案16532）。對此，指揮中心表示，案16532確實是案16448接觸者，但無法進一步說明兩人間的關係，醫療應變組副組長羅一鈞表示，依據傳染病防治法規定，不得洩漏個資，「我不想被罰」。
編輯中心／綜合報導
2021-11-03 15:13:09
根據指揮中心公告確診個案資料顯示，列為案號16448的境外移入個案為富邦金控董事長蔡明興，而現也傳出，其妻子蔡翁美慧也確診，並根據採檢狀況跟疫調結果，推測蔡妻應為案16532，為案號16448的接觸者。
對此，指揮中心在今日記者會上回應，該名新增的確診個案（案16532）確實是同班機接觸者，檢疫期滿後採檢確診，Ct值為34，他曾在5月及7月分別接種兩劑AZ疫苗，也符合「突破性感染」的定義。
羅一鈞進一步表示，各位已經知道16448是誰，而根據《傳染病防治法》規定，不得洩漏確診者個資，所以這部分不能透露，語末羅一鈞更直言「我不想被罰」。
※【NOWnews 今日新聞
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