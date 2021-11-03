中港邱比特弦線新經濟　議員批名不符實

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陳淑華表示，「中港邱比特弦線新經濟」計劃，以台灣大道公車專用道、捷運綠線以及台鐵構成的交通路網範圍內，裝設3D裸視螢幕等創新科技設備，以東協廣場的「台中跨境體驗示範基地」為核心。結合捷運站周邊店家數位行銷，帶動軌道經濟，提供業者諮詢輔導，建置台中的共享平台。
陳淑華指出，有民眾獲知訊息後想申請，但在官方網站上都找不到相關申請辦法，依照網頁指示加入官方Line帳號表達參觀意願後，也被已讀不回，只好自行前往。到現場後發現，co-working共同工作空間一片漆黑，各辦公室都大門深鎖。
另外，民眾到訪基地後得知，當場只是作為一些商辦使用，以及承接市府行動支付計畫的數據公司，也就是說，提供諮詢、協助業者發展電商的「跨境基地」根本是被當做商辦使用，民眾最後只好摸摸鼻子走人。
陳淑華表示，跨境示範基地原先是以協助台中產業發展跨境電商為目標，提供國際交流及協助青創發展，說要提供青創進駐，現在是否卻給其他單位做商辦使用？實際上根本沒發揮輔導的功能。
陳淑華指出，台中市提出新經濟振興方案的中港邱比特弦線新經濟計畫，包裹在之前的「經濟大補帖」，也包裹提案在經濟部的計畫裏面。原來最大的功用是拿來宣揚，結果只是重覆包裹、重覆上架，政策內容空泛，民眾光是要了解就困難重重，執行起來恐怕緩慢又空洞。
陳淑華批評，市府推出中港邱比特弦線新經濟計畫，因為沒有實際規劃，又將主意打在跨境體驗基地頭上，說要以此基地為核心發展捷運商圈數位行銷，根本只想利用跨境基地這個名義空間，掩飾空洞的邱比特弦線計畫。
陳淑華質疑，經發局東抓西補，藉以向中央前瞻申請經費，跨境基地根本沒有執行所謂「中港邱比特」的能力，簡直掛羊頭賣狗肉？
經發局長張峯源指出，軌道到哪裡商機就到哪裡，台中捷運綠線開通，市府向經濟部提出計劃，結合捷運站周邊店家數位行銷，帶動軌道經濟。
經發局指出，此計畫將以東協廣場跨境體驗示範基地為核心，連結台中弦線十字軸交通路網的運輸場站，在計畫範圍裝設3D裸視螢幕、互動頻幕等創新科技設備，盤點捷運沿線既有逢甲、天津等商圈，並以BMW(B-bike、M-metro丶W-walk)可及範圍，結合周邊食宿遊購店家，打造微商圈，成立邱比特聯盟共同數位行銷，打造城市品牌，帶動軌道經濟，並辦理創意競賽導入新創能量，協助店家升級，邱比特計畫預定2023年6月結案。