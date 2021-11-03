中港邱比特弦線新經濟　議員批名不符實

中台灣第一條捷運綠線通車，中市府爭取中央補助 2000 萬，推動「中港邱比特弦線新經濟」計畫，連結台中弦線十字軸交通路網的運輸場站，帶動軌道經濟。民進黨議員陳淑華質詢表示，原來最大的功用是拿來宣揚，結果只是重覆包裹、重覆上架，政策掛羊頭賣狗肉，民眾光是要了解就困難重重，執行起來恐怕緩慢又空洞。

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陳淑華表示，「中港邱比特弦線新經濟」計劃，以台灣大道公車專用道、捷運綠線以及台鐵構成的交通路網範圍內，裝設 3D 裸視螢幕等創新科技設備，以東協廣場的「台中跨境體驗示範基地」為核心。結合捷運站周邊店家數位行銷，帶動軌道經濟，提供業者諮詢輔導，建置台中的共享平台。

陳淑華指出，有民眾獲知訊息後想申請，但在官方網站上都找不到相關申請辦法，依照網頁指示加入官方 Line 帳號表達參觀意願後，也被已讀不回，只好自行前往。到現場後發現， co-working 共同工作空間一片漆黑，各辦公室都大門深鎖。

另外，民眾到訪基地後得知，當場只是作為一些商辦使用，以及承接市府行動支付計畫的數據公司，也就是說，提供諮詢、協助業者發展電商的「跨境基地」根本是被當做商辦使用，民眾最後只好摸摸鼻子走人。

陳淑華表示，跨境示範基地原先是以協助台中產業發展跨境電商為目標，提供國際交流及協助青創發展，說要提供青創進駐，現在是否卻給其他單位做商辦使用？實際上根本沒發揮輔導的功能。

陳淑華指出，台中市提出新經濟振興方案的中港邱比特弦線新經濟計畫，包裹在之前的「經濟大補帖」，也包裹提案在經濟部的計畫裏面。原來最大的功用是拿來宣揚，結果只是重覆包裹、重覆上架，政策內容空泛，民眾光是要了解就困難重重，執行起來恐怕緩慢又空洞。

陳淑華批評，市府推出中港邱比特弦線新經濟計畫，因為沒有實際規劃，又將主意打在跨境體驗基地頭上，說要以此基地為核心發展捷運商圈數位行銷，根本只想利用跨境基地這個名義空間，掩飾空洞的邱比特弦線計畫。

陳淑華質疑，經發局東抓西補，藉以向中央前瞻申請經費，跨境基地根本沒有執行所謂「中港邱比特」的能力，簡直掛羊頭賣狗肉？

經發局長張峯源指出，軌道到哪裡商機就到哪裡，台中捷運綠線開通，市府向經濟部提出計劃，結合捷運站周邊店家數位行銷，帶動軌道經濟。