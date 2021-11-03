獨／AV版《魷魚》海撈900萬　米砂下部想拍《流星花園》

由知名YouTuber米砂仿效韓劇《魷魚遊戲》製作的台灣AV版《鮑魚遊戲》，一上線就吸引10萬人擠爆成人影音平台，她今天向《NOWnews今日新聞》透露，影片釋出當天，約有3萬人加入平台訂閱會員，按照每月費用299元計算， 金主約有900萬元台幣進帳，拍攝成本200萬已經回本了，8日會風光舉辦慶功宴，接下來會繼續改編其他遊戲，也不排斥對台灣偶像劇下手，執導一部女主角周旋四男的AV版《流星花園》！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米砂舉辦《鮑魚遊戲》試映會，反應非常轟動。（圖／翻攝米砂IG）

▲米砂透露有可能等《魷魚遊戲》第二季播出時再拍續集。（圖／翻攝米砂IG）

《鮑魚遊戲》登陸影音平台前舉辦試映會，獲得不少好評，連前議員童仲彥都豎起大拇指說讚，米砂說具體觀看數字月底才會出爐，但很確定沒賠錢，金主非常滿意。觀眾敲碗想看拔河跟玻璃橋遊戲關卡，讓性感女優們跌落橋下，落到男優身上「抱緊處理」，不過米砂擔心危險性，若真的要拍，會把橋底鋪成彈簧墊，確保女優安全；經過開會討論，可能會等韓國播映《魷魚遊戲》第二季後再重啟計畫。





米砂笑說「人心多變」，怕觀眾口味會變，未來不排斥舉辦公開投票，看網友建議是否改編其他作品，像美國實境秀《欲罷不能》讓10位性感的俊男美女共處一室，以放肆、挑逗情節點燃慾火，讓她極有興趣，也可能大膽嘗試改編90年代偶像劇《流星花園》，「畢竟是台灣本土AV作品，一直改編國外影集也說不過去」。





▲90年代的偶像劇《流星花園》，是許多影迷的台劇經典之作。（圖／翻攝自網路）

主張情慾萬歲，但身為製作人，米砂強調質量很重要，這次賺錢拍片會更精緻化，每個月只拍一部，不會濫竽充數，打算安排新的女優角色，給觀眾新鮮感。被粉絲拱下海參演，她謙稱對身材不夠有自信，頂多演配角，不過擔任監製已經讓她荷包賺滿滿，每月都有6位數進帳。





之前影片提前外流，兇手抓到是工讀生，對方向全劇組道歉，米砂寬容以對，沒有要求賠錢，「要他賠也賠不起，已經讓他知道一時好玩，造成大家麻煩，有個教訓就好」。



