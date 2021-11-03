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安南醫院骨科許惟傑醫師表示，與傳統手術相比，「微創人工膝關節置換手術」傷口更小更美觀、出血量少，且減少對於股四頭肌及軟組織的破壞，術後更快可下床行走，降低下肢靜脈血栓風險，並有較快復健及出院等好處。
然而，要如何在如此小的傷口下進行精準人工關節置換手術，對於骨科醫師來說是相當大的考驗。對此，許許惟傑醫師強調，看待微創手術的重點不應只在乎傷口要多小而已，應著重在於如何減少軟組織及大腿股四頭肌的破壞程度與範圍，如此才能更快恢復及減少併發症發生。
微創半膝手術 置換位置應經過諮詢
許惟傑醫師指出，膝關節主分三部分-內側股骨脛骨關節、外側股骨脛骨關節及髕骨股骨關節。部分病人的退化性關節炎只發生在內側股骨脛骨關節，所以另外兩個關節軟骨磨損的情況可能就輕微，不會三個關節通通磨壞，對於這類病患來說可考慮「微創半膝人工關節置換手術，亦簡稱微創半膝手術。
微創人工膝關節置換手術 需與醫師討論
不過並非所有病人都適合微創半膝手術。許惟傑醫師強調，比如具備關節內翻太嚴重、體重過重、年紀較大及活動度太大等條件的病人，就需謹慎考慮是否真的適合微創半膝手術，而且前十字韌帶功能也必須健全才行；相較於全膝手術而言，適合微創半膝手術的病人族群會較少，不適合的膝蓋情況千萬不可以勉強施做半膝手術，因此切記術前必須要與醫師好好詳細討論。
資料來源：健康醫療網 軟骨嚴重磨損、膝外翻需置換關節 「微創手術」恢復快、降併發症
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