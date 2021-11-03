第二屆TCCF將登場！規劃三大主題區行銷台灣文創IP

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文策院表示，此次大會為因應疫情所需的線上下市場媒合交易、OTT平台、未來內容等趨勢，推出「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」與「未來內容展」三大區塊活動，另外新增「接下來練習場」與「花園練習」周邊串聯活動，除廣邀國內外買家參加，也歡迎大眾體驗台灣極具創意的科技內容面貌與各項策進成果。
李明哲進一步說明，隨著OTT平台的崛起與VR、AR等新科技的出現，投資端和內容出口的方式有很大的改變，文策院持續在思考該如何規劃TCCF，把台灣的內容行銷出去。
在「內容交易市場」部分，李明哲表示，參與廠商與內容創意工作者共有134個單位、共788件作品參與，比去年增加了26%，作品可以是傳統的電視、電影、小說、漫畫、動畫、遊戲或是表演藝術，針對不同的主題、族群，舉辦不同的媒合活動，同時建置內容產業的LinkedIn「IP Meetup」，內容業者均可註冊並上架IP，在線上就能看到台灣優秀的內容產製能量，也希望所有人都能將自己的作品發展出最大的可能性，同時打開多類型跨域的合作可能。
而「國際趨勢論壇」邀集超過50位具科技、文化產業、新創應用、投資等背景講者，進行10場專題對談，以探討未來內容的商業模式起始、聚焦IP的國際化及市場化。李明哲指出，論壇不是去教大家未來是什麼，而是激發大家對於未來的想像，針對台灣的文化內容產業得優勢進行探討，包括行政院政委唐鳳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、和碩聯合科技董事長童子賢、音樂製作人陳珊妮等士將共同與會。
「未來內容展」，則瞄準全球前瞻內容商機，協助國內文化及科技業者進入全球未來娛樂產製生態系，產出優秀的沉浸式作品。此次展覽匯集了15項VR、互動等沉浸式內容，讓各界了解該如何利用新技術與內容融合，李明哲強調，「VR電影不是把電影加入VR，應該探討的是什麼樣的主題適合作為沈浸式體驗的電影」。
文策院董事長丁曉菁表示，希望國內的內容IP創作者在開發前就能知道自己的買家、市場在哪，就算沒被選中，也能在知道來年要在什麼層面進行調整，「我相信在台灣創意人才努力下，讓台灣的內容在國際上大放異彩指日可待。」
此外，為了讓觀者能夠遠端體驗，文策院首度推出「5G VR Cloud」計畫，整合了電信、平台、場域及內容，於全台巡迴展演VR電影《留給未來的殘影》，故宮藏品〈百駿圖〉、〈富春山居〉，讓國人也能實際體驗5G內容產業。