雙11生死鬥！百貨線上店也入戰局　業績估增2倍

電商全年度大檔期雙11活動將正式開跑，百貨公司線上店也來湊熱鬧！微風百貨旗下BREEZEONLINE微風精品推出精品最高下殺2折，再加上搭配五倍券加持，預估業績將成長2倍。新光三越電商平台skm online雙11活動也登場，全站滿2,000現抵111。至於京站線上週年慶則是累計消費滿3800元送400元。
記者許家禎/台北報導
2021-11-03 16:46:38
微風百貨旗下BREEZEONLINE微風精品線上雙11初登場，號稱集結全站萬件折扣商品、十大品牌滿額獨家贈禮、美妝超級折扣最高下殺43折、精品最高下殺2折。微風指出，雙十一輸入折扣碼BR20可享15%OFF，精品、食衣住行全都包，搭配五倍券加持，預估業績將成長2倍，同時消費滿萬就有機會抽中價值11111元的回饋購物金。
新光三越電商平台skm online於即日起至11/15（一）活動期間推出全站單筆消費滿2,000元現折111元，最高單筆滿20,000元現省1,111元專屬回饋。此次聯手2,500個品牌打造檔期，其中包括小棕瓶鐵粉必買的Estee Lauder奇幻聖誕棕心回饋組、DARPHIN 療癒小粉紅組、香奈兒聖誕系列彩妝、香氛控必搶的JO MALONE LONDON星光柑橘與蜂蜜香水都是網友搶購焦點。
至於京站首次線上週年慶即日起至11/19（五）盛大登場，Q卡友於京站LIVE購線上平台當日累計消費滿3800元送400元，滿7600元送800元商品禮券；購買3C、家電業種當日單筆消費滿10000元送500元，滿20000元送1000元商品禮券，可累贈，Q卡友可於次日中午12點後至京站APP兌換禮券。
京站指出，此外，即日起至2022年4/30振興券使用期限結束前，卡友全館消費累計滿5500元即獲抽獎機會乙次，就有機會抽中價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，共乙名，將於2022年5月抽出。