里內租客輕生今晚送煞　里長電話接到手軟

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近期在PTT或臉書轉傳一份公告，上頭寫著「11月3日舉辦送煞儀式，儀式在晚間7點到9點，期間約2小時，請各位住戶這個時間避免外出及靠近，謝謝配合。」署名是中平里里長顏秀錦。
顏秀錦表示，因為里內日前有租客在租屋地輕生，才會擇日在今天晚間7時舉辦送煞儀式，她還特別製作告示，提醒附近住戶避開送煞儀式時間外出或靠近，顏秀錦表示，可能是有熱心網友將告示拍照上網，結果有不少民眾打電話來詢問，誤會是要「送肉粽」。顏說明，因為有租客在中平里的租屋處輕生，附近居民為此人心惶惶，為弭平住戶惶恐，她先募款幫租客辦後事，再決定辦送煞儀式。
顏秀錦說，送煞儀式法會都在屋內舉行，只有儀式結束才會到外面，她因擔心法師將繩子、樑帶上車時會遇到居民，雖然只有短短一下子的時間，但八字輕的人可能會被「煞到」，才會貼出公告提醒該區附近約10戶的住戶，請其他地區的民眾不用驚慌。
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