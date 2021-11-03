強化作業安全管理！高市勞工局辦高港航商及裝卸業座談

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高雄市勞工局局長周登春表示，由於受到新冠肺炎疫情衝擊，歐美發生持續性塞港問題，高雄港亦因美國等地收貨港卡關，可能造成有多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題，該局為防範意外發生，乃舉辦此一高階主管安全衛生管理宣導座談，透過分析災害案例，共同研討防災對策，並持續落實安全衛生自主管理機制，確保工作安全。
周登春說，高雄港為國際大型商港，每年有數萬艘船舶泊靠碼頭實施貨物裝卸載作業，今年因疫情關係，高雄港櫃場出現特別壅塞現象，港區內包括裝卸、維修、整備、運輸等作業，均需在有限時間內完成，目前高雄港貨物增加，雇主如果因為趕工而忽略相關防災措施，容易危害勞工作業安全，工作場所如發生職業災害造成死傷，雇主除須依法補償罹災勞工，亦會遭受停工、裁罰等處分，甚至刑責的追究，不可不慎。
勞動檢查處處長郭清吉指出，經統計100年至109年間，高雄港區共發生13件重大事故，不幸造成工作人員13死，災害原因大部分與裝卸作業及機具維修有關，為加強業者重視港區作業安全及因應高雄港貨物增加引起之作業危害風險，乃邀集航運相關高階主管參加，希望鎖定中毒、缺氧、火災、爆炸、墜落、溺水、吊掛裝卸、感電及被撞等港區高風險災害類型，加強重點防災措施，協助業者及作業人員遵循，以落實工安管理措施。