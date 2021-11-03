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台北國際旅展5日開跑　葉菊蘭：盼助國旅產業成長3成

▲台灣觀光協會葉會長菊蘭今（3）日於展前記者會上表示，因為五倍券、國旅券的助攻，預估此波旅展至少能幫助台灣國旅產業整體成長3成。（圖／觀光局提供）
▲台灣觀光協會葉會長菊蘭今（3）日於展前記者會上表示，因為五倍券、國旅券的助攻，預估此波旅展至少能幫助台灣國旅產業整體成長3成。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-03 17:24:46

「2021ITF台北國際旅展」邁入第35年、第29屆，即將於5至8日於台北南港展覽館登場，台灣觀光協會會長葉菊蘭今（3）日於展前記者會上表示，因為五倍券、國旅券的助攻，預估此波旅展至少能幫助台灣國旅產業整體成長3成。

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葉菊蘭致詞時表示，國內的觀光業者們都已準備好迎接後疫情的新常態，這次旅展不管是星級飯店、特色旅館、溫泉、民宿、旅行社、主題樂園和旅遊周邊產業，都推出許多加碼折扣，國外單位也踴躍參展，雖然仍無法出國觀光，民眾也能到展場體驗各國風情。

此外，今年ITF旅遊論壇將聚焦在與疫情共存的國際交流與合作，透過台灣、日本及立陶宛的講者對談，思考疫後觀光發展的新契機，歡迎全國民眾來到旅展現場。 

葉菊蘭指出，因為有五倍券、國旅券助攻，會讓旅展更熱絡，疫情讓大家對於旅遊更加期待，振興政策則讓民眾在花費上能更寬裕，希望透過旅展打開國人的消費力，「不敢預計可以提升多少，但我希望旅遊部分最起碼能提升3成」。

由於疫情的影響，很多旅行社對於國外的產品還是比較保守，但國旅商品有相當多樣，葉菊蘭說，政府單位這次也推出了具體的產品，像是文化部推出文化、客委會、原民會也推出相關規劃，這些國旅券、五倍券都會集中消費於此，「我覺得今年的買氣會比去年更好！」

國旅券截至昨（2）日已經有1.2萬民眾使用，7千多家廠商登記合作，且每日以200間的成長數量提高，交通部觀光局副局長林信任說，可以看到業者的參與度相較於去年真的非常踴躍，希望在加碼券的加持之下，能達成提升3成銷售目標。

而對於國旅券的期待，林信任表示，「當然是希望250萬份都全數用完，為國內旅遊市場提供助力」，另外在國外旅遊部分，林信任說，大部分研究單位都預估在明年Q2、Q3開放，因此各家廠商在產品開發、加碼、國際行銷上都投入更多資源，希望能吸引國際旅客。

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