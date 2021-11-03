札哈木樂原文創好物問市 10家原民業者發表創意新品

台南市原民會輔導業者建構原民特色商品行銷網絡，並打造具競爭力的在地文創品牌，今(3)日下午在嘉南藥理大學舉辦「Tabe ca’hamu 札哈木樂原新品發表會」，現場有10家文創及食品業者展示販售新創商品，市長黃偉哲熱情歡迎大家一同支持原民朋友的特色好物，並進一步認識瞭解原民文化魅力。
黃偉哲表示，南市府對於原民文化非常重視，這次共輔導10組原住民朋友，將好的產品展現在大家面前，非常感謝嘉南藥理大學及台南市原民會攜手合作，使原民文化能夠讓更多人認識了解，這些新品不但有文化上的意義，且具有商業競爭力，也讓原民朋友的努力被看見，期待未來持續孕育出更多具有創意的人才與產品，大放異彩。
其中業者之一，受到嘉藥團隊鼓勵接受輔導的學員林伊蘭、俞愿群、林震涵、俞桂香成立「伊屯好物」原民團隊，以牡丹鄉山蘇產業，結合「部落創生」回饋部落族人的概念主軸提出企劃，獲110年原住民精實創業計畫第一階段創業補助2萬元，第二階段100萬元創業補助，為本年度全台灣數百件申請企劃中，入選20件其中之一。而堅持無毒綠色農業，自行生產原料的 「PULIMAN食創坊」，在本校餐旅系老師孫靖玲指導合作下，開發出八寶吉那富及刺蔥香緹蛋糕。刺蔥香緹蛋糕加入新鮮刺蔥粉，中間裹以起司與鮮奶油的內餡，口味鮮活清新。
10家受輔導業者分別為：文創業者6家-伊屯好物、原味台南、雄哥文創、NAY工藝坊、客舍青青及qatjatjipi工作室，食品類4家-PULIMAN食創坊、AKIRA原創甜食、山家風味烤肉及卡碩美食坊。