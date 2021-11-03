札哈木樂原文創好物問市 10家原民業者發表創意新品

台南市原民會輔導業者建構原民特色商品行銷網絡，並打造具競爭力的在地文創品牌，今(3)日下午在嘉南藥理大學舉辦「Tabe ca’hamu 札哈木樂原新品發表會」，現場有10家文創及食品業者展示販售新創商品，市長黃偉哲熱情歡迎大家一同支持原民朋友的特色好物，並進一步認識瞭解原民文化魅力。





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黃偉哲表示，南市府對於原民文化非常重視，這次共輔導10組原住民朋友，將好的產品展現在大家面前，非常感謝嘉南藥理大學及台南市原民會攜手合作，使原民文化能夠讓更多人認識了解，這些新品不但有文化上的意義，且具有商業競爭力，也讓原民朋友的努力被看見，期待未來持續孕育出更多具有創意的人才與產品，大放異彩。











嘉藥校長李孫榮表示，感謝台南市政府的信賴，把如此富有文化復興及文創經濟效益的計畫交給嘉藥，學校以豐厚的產學實務經驗，充沛的研發資源，一定能建立符合原住民族產業特性及市場實務的原住民商品行銷網絡，來提升品牌與商品能見度，讓原住民文化在市場上璀璨登場，達到「布建通路據點」的目標。

▲以新鮮無毒刺蔥粉做成的刺蔥香緹蛋糕，口味清新，創意十足（圖／記者林怡孜攝，2021,11,03）

其中業者之一，受到嘉藥團隊鼓勵接受輔導的學員林伊蘭、俞愿群、林震涵、俞桂香成立「伊屯好物」原民團隊，以牡丹鄉山蘇產業，結合「部落創生」回饋部落族人的概念主軸提出企劃，獲110年原住民精實創業計畫第一階段創業補助2萬元，第二階段100萬元創業補助，為本年度全台灣數百件申請企劃中，入選20件其中之一。而堅持無毒綠色農業，自行生產原料的 「PULIMAN食創坊」，在本校餐旅系老師孫靖玲指導合作下，開發出八寶吉那富及刺蔥香緹蛋糕。刺蔥香緹蛋糕加入新鮮刺蔥粉，中間裹以起司與鮮奶油的內餡，口味鮮活清新。











台南市原民會主委白惠蘭指出，原住民族藝術潛力無窮，希冀在產官學協力下，為台南市原住民族開拓更好的新格局，讓眾多具有潛力的創業品牌，能夠從商品設計、品牌經營等面向，進行敏捷式開發，逐步打造具有競爭力的在地特色文化創意品牌。

10 家受輔導業者分別為：文創業者6家-伊屯好物、原味台南、雄哥文創、NAY工藝坊、客舍青青及qatjatjipi工作室，食品類4家-PULIMAN食創坊、AKIRA原創甜食、山家風味烤肉及卡碩美食坊。





