96萬人久等了！熊好券5日抽籤「當天派獎、當天使用」
為振興台北市受到本次新冠肺炎疫情影響的商家，台北市政府推出「台北熊好券」，今（3）日經議會二讀通過，因此將訂於5日上午9時50分召開記者會，並且同時在線上抽出百萬票券，而民眾手機於當日收到數位票券後，即可立即開始使用。
記者丁上程／台北報導
2021-11-03 17:39:42
北市府方面表示，熊好券第一波的使用期限為11月5日起至隔年1月2日止，參加本次抽籤的台北通會員，將會在台北通APP票夾中看到抽中的數位票券，之後只要到台北熊好店家消費，點開票券、掃碼熊好店家活動專屬QR Code，即可線上完成消費折抵。
北市府強調，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，總份數為113.7萬份，市府將於11月5日全數抽出並由系統自動派送；本次熊好券的登記總人數高達96萬3,308人，因此本次只要有參加意願登記就「至少能抽中一張票券。」
北市府秘書長陳志銘也提醒參與活動的熊好店家，趕快做好準備及注意簡訊通知，並記得將熊好店家識別貼紙張貼於店家門口明顯處、熊好店家活動專屬QR Code放在結帳櫃台，方便民眾掃碼消費折抵。