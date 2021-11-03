辣椒版絕地救援？NASA「替太空人加菜」 樂吃捲餅慶收成
美國太空總署（NASA）近年在太空站上不斷進行種植作物的研究，日前繼萵苣、大白菜等作物後，成功採收了第一批「最具挑戰性」的辣椒，甚至有太空人以剛採收的新鮮辣椒製成人類踏足宇宙以來「太空中最好吃的墨西哥捲餅」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-03 17:53:01
根據美國媒體《Fox News》報導，自今年七月開始，NASA便開始在太空中嘗試種植辣椒，由於相較起其他蔬菜、農作物，辣椒在太空中需要更多時間才能發芽、結果，因此也是太空站上種植作物當中「最具挑戰性」的一種。
《CNN》指出適合太空種植的植物必須符合容易授粉、且能在二氧化碳濃度高的環境中的條件，負責該項計畫的史班賽（LaShele Spencer）提到，由於辣椒的辣度會因為生長環境改變，這款辣椒是少數在發育階段、呈現綠色時就能食用的辣椒之一，因此非常符合需求也具有足夠挑戰性「日照、重力、溫度和水份的充足與否都會影響辣椒風味，能夠了解作物在太空中是如何生長的過程本身就相當有趣」。
太空人麥克阿瑟（Megan McArthur）也在推特上發文，分享自己用了剛種出的辣椒、墨西哥烤牛肉（Fajita beef）和重新恢復水份的番茄，製作「太空中有史以來最好吃的墨西哥捲餅」，其實人類登上國際太空站以來，太空人只能食物調理包當中獲得營養，但這些食物存放時間越長，流失的營養也越多，對太空人在月球、火星的任務挑戰也越大，因此自2015年以來，國際太空站上已陸續收成10種不同作物，其中辛辣或重口味食物能更刺激太空人的味覺、嗅覺，特別備受喜愛。