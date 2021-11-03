高雄首間「秀泰影城」開幕　首三日祭百元電影票吸客

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秀泰集團總經理廖偉銘表示，秀泰多年來始終堅持提供消費者最舒適寬敞的影廳空間，打造全台最奢華影廳，瞄準中高消費族群，非常看好高雄市府推動的產業轉型，對於高品質的影音娛樂需求會增加， 秀泰會持續投資高雄，打造最優質的休閒場域。繼高雄台鋁店之後，岡山店也將於明年1月開幕。
台鋁秀泰影城，整體設計在復古奢華中融入現代的時尚摩登，讓人彷彿置身電影大亨小傳的經典場景中。原有的10座影廳全面改造升級，總座位數1,449 席，每個影廳皆備有頂級放映設備，包含 Dolby Atmos 影廳，採用落地式銀幕、3D 放映設備、Christie 投影系統及陣列式環繞喇叭。
此外，1:2.3 視覺黃金比例打造每間影廳，觀影全面無死角，而座椅採用秀泰獨家商務艙等級的雙扶手座椅，座位是同業影廳的 1.3 倍大，搭配具有日本專利加厚包覆式椅背，提升整體觀影舒適度。值得一提的是，還有全高雄最大的杜比全景聲影廳，也是南台灣唯一，立體震撼的聽覺、視覺享受，猶如身歷電影其境。
秀泰影城歡慶高雄首店開幕，於11月3日至 11月5日首三日推出「電影票只要100 元」 活動，售完為止。另外，開幕慶期間還推出抽獎活動，只要購買電影票並加入秀泰 APP 會員，就有機會抽中時下最夯的iPhone13 Pro、Google pixel 6、光陽 IONEX 電動機車。11月6日至11月7日推出高雄人專屬的好厝邊活動，出示身分證(戶籍地為高雄)及當日兩張票根，就可以免費獲得秀泰「雙味爆爆」爆米花。使用五倍券或11月10日開始啟用的藝FUN券在台鋁秀泰影城消費，秀泰 APP 會員購票加贈 120 點。